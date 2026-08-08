زيلينسكي من بلجراد: صربيا ستدعم أوكرانيا بالمساعدات الطبية والطاقة

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن صربيا ستقدم لبلاده حزمة جديدة من المساعدات الإنسانية، تشمل دعماً في قطاعي الطب والطاقة، مؤكداً أن هذه المساعدات تمثل أهمية كبيرة لبلاده.

وقال زيلينسكي، خلال لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام في العاصمة الصربية بلجراد، اليوم إن أوكرانيا ممتنة لقرار صربيا تقديم حزمة المساعدات الجديدة، مشيراً إلى أن الدعم الطبي وقطاع الطاقة يمثلان أولوية بالنسبة لأوكرانيا في المرحلة الراهنة.

وأضاف الرئيس الأوكراني أن مباحثاته مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش تناولت أيضاً ملف إعادة إعمار أوكرانيا، موضحاً أن الجانبين اتفقا على تقديم صربيا المساعدة لإحدى المدن الأوكرانية.

وقال زيلينسكي إن فرق العمل من الجانبين واصلت العمل خلال الليل لإعداد خطة للمساعدة، معرباً عن ارتياحه للاستجابة الإيجابية من الجانب الصربي.

كان الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش قد أعلن، خلال زيارته إلى كييف في 15 يوليو الماضي، دعم بلاده وحدة أراضي أوكرانيا ومسارها نحو الاندماج الأوروبي، مؤكداً التزام صربيا بتقديم المساعدات الإنسانية والمشاركة في إعادة إعمار إحدى المدن الأوكرانية.