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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدبولي: شراكة مصرية إماراتية بـ3.1 مليار دولار في القاهرة الجديدة.. ومشروع نرويجي لتوفير 1100 ميجا طاقة متجددة

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
كتب محمود مطاوع

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أنه شهد شراكة استراتيجية بين القطاع الخاص المصري والإماراتي باستثمارات ٣.١ مليار دولار لإنشاء مجموعة عمراني متكامل داخل القاهرة الجديدة .

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تشجع القطاع الخاص في ظل وجود وثيقة سياسة ملكية الدولة حيث أن القطاع الخاص هو الذي سيقود التنمية مشيرا الي ان الاستثمارات الخاصة سوف تصل الي ٦٥% من المشروعات في مصر .

وأشار رئيس الوزراء أن الإصدار الثاني لوثيقة سياسة ملكية الدولة تتضمن آراء خبراء اقتصادية والمعنيين للوثيقة .

وتابع رئيس الوزراء أنه التقي مسئولي شركة سكاتك النرويجية حيث أكد علي توسع الشركة في استثماراتها في مصر كما أن مشروع الشركة سوف يوفر ١١٠٠ ميجا من الطاقة الجديدة والمتجددة و ٢٠٠ ميجا من بطاريات التخزين كما سيتم إنشاء مصنع لإنتاج البطاريات في مصر

وقدم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء التهنئة لرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة الذكري ١٣ لثورة ٣٠ يونيو، لافتا ان الجميع يتذكر اليوم التاريخي لقوات المسلحة لدعم ومساندة وتصحيح المسار وإنشاء الدولة المصرية مم المصير المجهول .

كما قدم التهنئة لمنتخب مصر الوطني لكرة القدم لفوزه في بطولة كأس العالم متمني التوفيق للمنتخب والوصول إلى فوز أكبر.

وأشار رئيس الوزراء إلى مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران لوقف الحرب مشيرا الي ان مصر كان لها دور كبير في هذه المذكرة والوصول الي اتفاق نهائي شامل مستدام لوقف الخرب والوصول الي سلام دائم .

القطاع الخاص المصري والإماراتي رئيس الوزراء شركة سكاتك النرويجية الطاقة الجديدة والمتجددة

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