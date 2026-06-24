قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كأس العالم 2026| موعد مباراة البرازيل واسكتلندا والقنوات الناقلة
مدبولي: إحنا مش ببنبيع أو بنفرط في أي اصل للدولة لكننا بنعيد الهيكلة
قرار مفاجئ من الشيوخ الأمريكي يُربك ترامب خلال مفاوضات إيران | تفاصيل
مدبولي: لا مساس بالدعم.. ونراجع البطاقات التموينية لضمان وصوله إلى مستحقيه
مدبولي: الاقتصاد المصري ينمو بنسبة 5%.. وبدء التشغيل الجزئي لحديقة تلال الفسطاط خلال أشهر
بعد ساعات داخل سيارة مغلقة.. تفاصيل صادمة في وفاة طفل بالقاهرة الجديدة
لحظات من القلق والترقب.. تطور جديد بشأن البحارة المصريين المختطفين في الصومال
مدبولي: مشروع "أبيدوس" للطاقة الشمسية شارف على الانتهاء وسيوفر 1100 ميجاوات من الطاقة المتجددة
جيش الاحتلال يعلن استهداف مسلحين تابعين لـ"حزب الله" جنوب لبنان
مدبولي: الاقتصاد المصري ينمو في العام المالي الحالي بمتوسط 5 %
عاشوراء ومباراة الفخر.. 3 تحديات أمام مواجهة مصر وإيران فى المونديال
مدبولي: منتخب مصر قدم أداء مشرفا جسد روح العزيمة والإرادة في المونديال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مدبولي: لا مساس بالدعم.. ونراجع البطاقات التموينية لضمان وصوله إلى مستحقيه

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة لا تستهدف تقليص قيمة الدعم المقدم للمواطنين، وإنما تعمل على ضمان وصوله إلى الفئات الأكثر استحقاقًا، مشددًا على أن عملية مراجعة بطاقات الدعم تتم بمنتهى الدقة والحذر لتجنب أي آثار سلبية على المواطنين.

إعادة تنظيم منظومة الدعم

وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، إن العام المالي المقبل سيشهد استكمال جهود الحكومة في إعادة تنظيم منظومة الدعم، مؤكدًا أن الدولة لا تتعجل اتخاذ أي قرارات قبل دراسة جميع الملاحظات والمقترحات ومراجعة الأرقام بشكل كامل.

تحديد المستحقين الحقيقيين للدعم

وأوضح رئيس الوزراء، أن المعيار الأساسي الذي تنطلق منه الحكومة هو تحديد المستحقين الحقيقيين للدعم، مشيرًا إلى وجود حالات تستدعي إعادة التقييم، مثل الأسر التي تقيم في تجمعات سكنية مرتفعة المستوى أو تمتلك سيارات حديثة أو تلحق أبناءها بمدارس وجامعات دولية ذات مصروفات مرتفعة، متسائلًا: "هل هذه الفئات ما زالت ضمن الشرائح الأكثر احتياجًا للدعم؟".

خفض مخصصات الدعم

وشدد مدبولي على أن الهدف ليس خفض مخصصات الدعم، بل تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأموال المخصصة له، وضمان توجيهها إلى المواطنين الأكثر احتياجًا، بما يعزز كفاءة الإنفاق الحكومي ويحقق العدالة الاجتماعية.

معدلات التضخم والأسعار

وأشار إلى أن الحكومة تدرس بعناية كافة الآثار المحتملة لأي إجراءات تنظيمية جديدة، بما في ذلك تأثيرها على معدلات التضخم والأسعار، مؤكدًا وجود خطط وآليات تنفيذية للتعامل مع هذه التحديات وضمان عدم حدوث أي اضطرابات في الأسواق.

وأضاف رئيس الوزراء، أن الحكومة تفضل التريث واستكمال المراجعات الفنية قبل تطبيق أي إجراءات، قائلًا إن الأهم هو الوصول إلى آليات تنفيذ واضحة ومضمونة تضمن نجاح التطبيق وتحقيق الأهداف المرجوة دون التسبب في أي مشكلات للمواطنين.

شبكة الحماية الاجتماعية

وأكد مدبولي، أن الدولة حريصة على الحفاظ على شبكة الحماية الاجتماعية وتوجيه مواردها بكفاءة، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين وتحقيق أكبر عائد اجتماعي ممكن من الأموال المخصصة له.

الحكومة مدبولي مصطفى مدبولي قيمة الدعم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 جميع المحافظات

أسعار الدواجن

أكبر انخفاض منذ سنوات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

مرتبات شهر يوليو

موعد الصرف وقيمة الزيادة .. مرتبات شهر يوليو 2026 لجميع العاملين بالدولة

محافظ المنوفية

بنسبة نجاح 69,87 %..محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية دور مايو 2026

مشغولات ذهبية

عيار 18 يهبط دون الـ 5 آلاف جنيه.. انهيار تاريخي في أسعار الذهب بمصر

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 24 يونيو.. عيار 21 بكام؟

القوات المسلحة -صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

خط أحمر | القوات المسلحة تجهض مخططات التهريب والتنقيب غير المشروع عن الذهب.. وتحبط تهديدات الأمن القومي المصري

مشغولات ذهبية

125 جنيهًا في الجرام .. ماذا حدث في سعر الذهب بمصر اليوم الأربعاء؟

ترشيحاتنا

معتصم النهار

معتصم النهار عن خسارة وزنه: لم أكن سمينا.. وتخلصت من دهون أثرت على صحتي

فيلم HUNGRY

انطلاق فيلم الإثارة والتشويق HUNGRY في دور العرض المصرية

ايمان العاصي

إيمان العاصي عن الزواج مجددا: فكرة مخيفة.. والحرية حلوة

بالصور

نسرين طافش: خضت تجربة التنويم بالإيحاء ورأيت حيواتي السابقة

برنامج أصل الحكاية
برنامج أصل الحكاية
برنامج أصل الحكاية

محافظ الشرقية يشهد احتفالية مجمع إعلام الزقازيق بالذكرى الـ13 لثورة 30 يونيو المجيدة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

عربيتك جابت عفشة؟ السر في "بطاحة المساعدين"

رعشة السيارة
رعشة السيارة
رعشة السيارة

التهم كيلو وربع عسل في دقيقة واحدة.. ألماني يحقق رقما قياسيا صادما ويتحدى قدرات الجسم

التهم كيلو وربع عسل في دقيقة واحدة.. ألماني يحقق رقماً قياسياً صادماً ويتحدى قدرات الجسم
التهم كيلو وربع عسل في دقيقة واحدة.. ألماني يحقق رقماً قياسياً صادماً ويتحدى قدرات الجسم
التهم كيلو وربع عسل في دقيقة واحدة.. ألماني يحقق رقماً قياسياً صادماً ويتحدى قدرات الجسم

فيديو

أحمد حسام ميدو

جلطة بسيطة في المخ.. ميدو يكشف تفاصيل أزمته الصحية

شيرين عبد الوهاب

«تباعًا تباعًا» تحافظ على مكانها بين الأكثر استماعًا لشيرين عبد الوهاب

توم كروز

توم كروز يعود بوجه جديد في «Digger»يجمعه بالمكسيكي إيناريتو

القوات المسلحة -صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

خط أحمر | القوات المسلحة تجهض مخططات التهريب والتنقيب غير المشروع عن الذهب.. وتحبط تهديدات الأمن القومي المصري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: اعترافات أمام آلة الصراف الآلي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سيكولوجية الشرير المحبوب في الدراما المصرية

المزيد