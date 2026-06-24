مدبولي: إقرار الموازنة العامة بزيادة 30% للصحة و20% للتعليم و837 مليار جنيه للحزمة الاجتماعية

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أنه تم إقرار الموازنة العامة للدولة مشيرا الي انها تتضمن رفع جودة الخدمات مشيرا الي ان الموازنة تتضمن أيضا زيادة مخصصات الصحة بنسبة ٣٠% و التعليم ٢٠% و الحزمة الاجتماعية ٨٣٧ مليار جنيه .

وأضاف رئيس الوزراء أن الدولة تعمل علي مساندة لصدارات وريادة الأعمال والصناعة ب٨٠ مليار جنيه داخل الموازنة العامة.

واشار رئيس الوزراء الي ان مجلس النواب وافق علي ٦ مشروعات قوانين لتحسين مناخ الاستثمار في مصر وإنهاء المنازعات الضريبية وضريبة القيمة المضافة

كما قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أنه شهد شراكة استراتيجية بين القطاع الخاص المصري والإماراتي باستثمارات ٣.١ مليار دولار لإنشاء مجموعة عمراني متكامل داخل القاهرة الجديدة .

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تشجع القطاع الخاص في ظل وجود وثيقة سياسة ملكية الدولة حيث أن القطاع الخاص هو الذي سيقود التنمية مشيرا الي ان الاستثمارات الخاصة سوف تصل الس ٦٥% من المشروعات في مصر .

وأشار رئيس الوزراء أن الإصدار الثاني لوثيقة سياسة ملكية الدولة تتضمن آراء خبراء اقتصادية والمعنيين للوثيقة .

وتابع رئيس الوزراء أنه التقي مسئولي شركة سكاتك النرويجية حيث أكد علي توسع الشركة في استثماراتها في مصر كما أن مشروع الشركة سوف يوفر ١١٠٠ ميجا من الطاقة الجديدة والمتجديدة و ٢٠٠ ميجا من بطاريات التخزين كما سيتم إنشاء مصنع لإنتاج البطاريات في مصر