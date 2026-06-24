مدبولي: مشروع "أبيدوس" للطاقة الشمسية شارف على الانتهاء وسيوفر 1100 ميجاوات من الطاقة المتجددة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مشروع "أبيدوس" للطاقة الشمسية يقترب من الانتهاء، مشيرًا إلى أنه يمثل أحد أكبر مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر.

وأوضح مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي، أن المشروع سيوفر نحو 1100 ميجاوات من الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 200 ميجاوات من بطاريات تخزين الطاقة، بما يسهم في تعزيز قدرات الشبكة الكهربائية وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تمضي قدمًا في تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى في قطاع الطاقة المتجددة خلال العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة، وعلى رأسها إنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة في مصر بطاقة إنتاجية تصل إلى 5 جيجاوات.

وأضاف أن تكنولوجيا تخزين الطاقة أصبحت من التقنيات الحديثة التي اتجهت إليها العديد من دول العالم خلال السنوات الأخيرة، نظرًا لدورها في تخزين الطاقة الشمسية واستخدامها بعد غروب الشمس، بما يضمن استمرارية إمدادات الكهرباء لمدة تتراوح بين ساعتين وثلاث ساعات بعد انتهاء فترات التوليد الشمسي.

ولفت مدبولي إلى أن المصنع الجديد من المقرر أن يبدأ إنتاج بطاريات التخزين اعتبارًا من يونيو 2027، مؤكدًا أن المشروع سيفتح آفاقًا واسعة أمام التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ويدعم جهود الدولة في تحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز أمن الطاقة.