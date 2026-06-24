مدبولي: حديقة تلال الفسطاط تقترب من الافتتاح.. والتشغيل الجزئي قبل نهاية سبتمبر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن مشروع حديقة تلال الفسطاط وصل إلى مراحله النهائية، مشيرًا إلى أن الحديقة تعد واحدة من أكبر الحدائق والمتنزهات في الشرق الأوسط، بل ومن أكبر المتنزهات على مستوى العالم.

وأوضح رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، أن الدولة المصرية نجحت في تغيير وجه القاهرة القديمة من خلال سلسلة من المشروعات التنموية الكبرى، مؤكدًا أن أعمال التطوير ما زالت مستمرة في مختلف مناطق القاهرة التاريخية.

وأضاف مدبولي أن الأعمال المتبقية داخل مشروع حديقة تلال الفسطاط تقتصر على عدد محدود من المباني، متوقعًا الانتهاء الكامل من المشروع بحد أقصى في 30 سبتمبر المقبل، مع دراسة بدء التشغيل الجزئي للحديقة قبل ذلك الموعد لإتاحة الفرصة أمام المواطنين للاستمتاع بها.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تسعى من خلال هذه المشروعات إلى توفير متنفس حضاري وترفيهي للمواطنين، على غرار مشروعات أخرى حققت نجاحًا كبيرًا، مثل تجربة "شارع الفن"، لافتًا إلى أنه يتابع بصورة أسبوعية مع محافظ القاهرة مستجدات تنفيذ المشروع.

وشدد مدبولي على أن هذه المشروعات لا تسهم فقط في تحسين الشكل الحضاري للعاصمة، وإنما تعمل أيضًا على خلق حالة إيجابية لدى الشباب المصري وتعزيز شعور الانتماء للدولة المصرية.