رئيس الوزراء: الأوضاع الإقليمية أثرت على حركة السياحة لكن النمو مستمر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة عقدت اجتماعًا مع وزير السياحة ورؤساء غرف المنشآت السياحية لمتابعة تطورات القطاع ومناقشة سبل دعمه في ظل التحديات الراهنة.

وقال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر الحكومة الإسبوعي، أن القطاع السياحي تأثر منذ شهر مايو الماضي نتيجة التطورات الإقليمية والحرب في المنطقة، مؤكدا أن مصر حققت أداءً قويًا خلال الفترة الماضية، حيث تجاوز عدد السائحين 19 مليون سائح بنهاية العام الماضي، كما شهدت بداية العام الجاري مؤشرات إيجابية.

وتابع أن الحكومة كانت تستهدف الوصول إلى 21 مليون سائح خلال العام الحالي، إلا أن تداعيات الحرب ألقت بظلالها على حركة السياحة بالمنطقة. ورغم ذلك، أكد أن القطاع لا يزال يحقق معدلات نمو إيجابية.

تعزيز النمو

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع تناول الإجراءات المطلوبة من الدولة لدعم القطاع السياحي، باعتباره أحد القطاعات الحيوية للاقتصاد المصري، مؤكدًا العمل على الإسراع في تنفيذ الإجراءات وتقديم الحوافز اللازمة لتعزيز النمو وزيادة القدرة على جذب المزيد من السائحين خلال الفترة المقبلة.