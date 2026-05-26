رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يصل السعودية لأداء فريضة الحج

وصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلي المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج .

وكان قد التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة واستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة.

اتاحة المنتجات البترولية

وأكد رئيس الوزراء، فى مستهل اللقاء، أهمية الاستمرار فى جهود توفير واتاحة المنتجات البترولية، تلبية لمختلف المتطلبات والاحتياجات الاستهلاكية والإنتاجية، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، لافتا كذلك إلى أهمية زيادة ودعم مختلف أنشطة الإنتاج والاستكشاف بالتعاون مع الشركات العالمية.

وخلال اللقاء، استعرض وزير البترول عدداً من محاور العمل الأساسية للوزارة خلال المرحلة الحالية، مشيراً إلى الاستمرار فى تلبية مختلف الاحتياجات من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، والعمل على زيادة أنشطة الإنتاج والاستكشاف بالتعاون مع العديد من الشركات العالمية، هذا فضلاً عن العمل على تعظيم الاستفادة من الثروات البترولية من خلال معامل التكرير والبتروكيماويات لخلق قيمة مضافة.