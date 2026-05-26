جون إدوارد يضع مونديال الأندية 2029 ضمن مشروعه مع الزمالك

كشف الإعلامي جمال الغندور، أن جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك وضع المشاركة في كأس العالم للأندية 2029 ضمن المشروع الذي بدأ العمل عليه منذ الموسم الماضي.

وأكد الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، أن جون إدوارد أبلغ مسؤولي الزمالك بأن تحقيق هذا الهدف يتطلب تدعيمات قوية وسد النواقص الموجودة داخل الفريق، من أجل بناء فريق قادر على المنافسة قارياً خلال السنوات المقبلة.

ويعلم المدير الرياضي للزمالك أن المهمة لن تكون سهلة، خاصة بعد حجز بيراميدز وماميلودي صن داونز لمقعدين في النسخة المقبلة، مع تبقي مقعدين فقط، ما يمنح الزمالك فرصة المنافسة على التأهل عبر نسختي 2027 و2028 من دوري أبطال أفريقيا.

وشدد جون إدوارد خلال جلساته مع مسؤولي النادي على أن التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا أصبح هدفاً أساسياً للفريق خلال العامين المقبلين، مؤكداً أن الوصول لهذا الهدف لن يتحقق إلا من خلال الاستقرار المالي وإبرام صفقات قوية تدعم الفريق بالشكل المطلوب.