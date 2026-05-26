تعرف على أسماء مصابي ومتوفى حادث انقلاب سيارة في صحراوي أسوان

نستعرض أسماء مصابى ومتوفى حادث إنقلاب سيارة نقل بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة بالقرب من مدخل مدينة إدفو ، والذى أسفر عن مصرع شخص ، وإصابة 11 شخصا آخر .

وضمت قائمة المصابين كل من صالح .م.م 23 سنة، والذى أصيب بكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، ومحمود .ح.ج 29 سنة، والذى أصيب باشتباه كسر في العمود الفقرى ، ومحمد .م.م 32 سنة، والذى أصيب بجرح قطعي في العين بطول 2 سم، وعبد الحارث .م.م 60 سنة، والذى أصيب بكدمات متفرقة.

كما أصيب بالحادث عواض .ع.ا 59 سنة، بجرح قطعي في الوجه والرأس بطول 5 سم، ورجب .ر.ح 32 سنة، والذى أصيب بكدمات متفرقة واشتباه كسر في الذراع الأيمن، وخالد .م.م 62 سنة، والذى أصيب بجرح قطعي في الوجه بطول 3 سم شمل منطقة الشفاه.

وأصيب كذلك كرم .ش.م 51 سنة، باشتباه كسر في العمود الفقري، وياسر .ي.ح 62 سنة، والذى أصيب بكدمات متفرقة واشتباه خلع في الكف الأيمن، وشعبان .م.أ 26 سنة، والذى أصيب باشتباه كسر في الذراع الأيمن، وأشرف .ب.أ 41 سنة، والذى أصيب بكدمات متفرقة في الجسم ، تم نقل المصابين بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى النيل بمدينة إدفو لتلقى الرعاية الطبية اللازمة .

فيما توفى بالحادث عبد الحميد .س.إ 54 سنة ، وتم نقل جثمانه إلى مشرحة إدفو تحت تصرف النيابة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.