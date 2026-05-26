أكسيوس: ترامب مستعد لدعم إسرائيل في تصعيدها ضد حزب الله

أفاد مصدر في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستعد لدعم إسرائيل في حال قررت تصعيد العمليات العسكرية ضد حزب الله، بحسب موقع أكسيوس.

وأشار الموقع إلى أن مسؤولا أمريكيا أوضح أن إدارة ترامب ستدعم تصعيد العمليات العسكرية الإسرائيلية ردا على انتهاكات حزب الله لوقف إطلاق النار، على حد وصفه.

وأضاف المسئول الأمريكي: "لا نتوقع من إسرائيل أبدا أن تتسامح مع الهجمات على قواتها ومدنييها".

ويعتقد المصدر المسؤول أن حزب الله تجاهل الدعوات المتكررة لوقف إطلاق النار على إسرائيل، بما في ذلك الإنذار الأخير.

كما أشار المصدر إلى أن حزب الله "يحاول عرقلة المفاوضات الجارية بين لبنان وإسرائيل".