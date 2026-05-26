موعد أذان الفجر يوم عرفة 2026.. اعرف كم ساعة تصوم واغتنمه بهذا الدعاء

لاشك أن موعد أذان الفجر يوم عرفة 2026 يعد من أهم المواقيت التي يبحث عنها المسلمون الآن، حيث نقف على أعتاب يوم عرفة ووقفة عيد الأضحى المبارك وهو يوم التاسع من ذي الحجة لعام 1447 هـ، ومن ثم فإن موعد اذان الفجر يوم عرفه 2026 لا يحدد فقط وقت فريضة وهي صلاة الفجر وإنما كذلك بداية صيام يوم عرفة ، الذي يكفر سنتين ، كما أنه من أفضل الأيام جزيلة الفضل والأجر والثواب، كما يمكن القول أن موعد اذان الفجر يوم عرفه 2026 يعلن عن وقت فتح السماء أبوابها كلها أمام أدعية يوم عرفات ومن ثم فهو موعد الفرج وتحقيق الأحلام وبداية الأفراح والخيرات.

موعد اذان الفجر يوم عرفه 2026

يحدد موعد اذان الفجر اليوم الثلاثاء الموافق التاسع من شهر ذي الحجة لعام 1447هـ، والسادس والعشرين من مايو لعام 2026م، وقت صلاة الفجر وكذلك وقت الإمساك عن الطعام لصيام عرفة وكذلك بداية يوم عرفه 2026 م، الذي لا ينبغي تضييع أي من لحظاته واغتنام دعاء عرفة المستجاب.

يحل علينا موعد اذان الفجر في القاهرة الساعة: 4:14 ص ، والشروق في الساعة 5:56 ص، وموعد صلاة الظهر في الساعة 12:57 م، وصلاة العصر في الساعة 4:36 م، والمغرب في الساعة 7:56 م، والعشاء في الساعة 9:19 م.

ويحين موعد اذان الفجر في الإسكندرية الساعة: 4:14 ص ، والشروق في الساعة 5:59 ص، وموعد صلاة الظهر في الساعة 12:52 م، وصلاة العصر في الساعة 4:28 م، والمغرب في الساعة 7:48 م، والعشاء في الساعة 9:28 م.

ويحين موعد اذان الفجر يوم عرفة في المنصورة الساعة: 4:09 ص ، والشروق في الساعة 5:53 ص، وموعد صلاة الظهر في الساعة 12:51 م، وصلاة العصر في الساعة 4:30 م، والمغرب في الساعة 7:50 م، والعشاء في الساعة 9:22 م.

ويحين موعد اذان الفجر يوم عرفة في المحلة الساعة: 4:11 ص ، والشروق في الساعة 5:55 ص، وموعد صلاة الظهر في الساعة 12:53 م، وصلاة العصر في الساعة 4:32 م، والمغرب في الساعة 7:51 م، والعشاء في الساعة 9:23 م.

ويحل علينا موعد اذان الفجر اليوم عرفة في قنا الساعة: 4:22 ص ، والشروق في الساعة 5:58 ص، وموعد صلاة الظهر في الساعة 12:46 م، وصلاة العصر في الساعة 4:13 م، والمغرب في الساعة 7:34 م، والعشاء في الساعة 9:00 م.

ويحل علينا موعد اذان الفجر اليوم عرفة في أسوان الساعة: 4:28 ص ، والشروق في الساعة 6:02 ص، وموعد صلاة الظهر في الساعة 12:45 م، وصلاة العصر في الساعة 4:07 م، والمغرب في الساعة 7:29 م، والعشاء في الساعة 53: 8 م.

عدد ساعات الصوم يوم عرفات وموعد اذان المغرب

يؤذن لصلاة الفجر في القاهرة في تمام الساعة 4:14 ص، ويؤذن المغرب في تمام الساعة 7:48م، وبذلك تكون عدد ساعات الصوم 15 ساعة و34 دقيقة.

دعاء يوم عرفة

جاء في حديث النبيّ صلّى الله عليه وسلم: (خير الدّعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيّون من قبلي، لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كلّ شيءٍ قدير).

صيام يوم عرفة

صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين فرَوَى أَبُو قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى الله أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ». أخرجه مسلم.

وقد ورد في صيام يوم عرفة العديد من الأحاديث ويستحب صومه لغير الحاج مستحب باتفاق الفقهاء، ويستحب الدعاء فيه، وورد دعاء يوم عرفة في حديث نبوي صحيح، وهو: «لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ».

فضل صيام يوم عرفة

يكفر ذنوب سنتين، فقد جاء الفضل في صيام هذا اليوم على أنه أحد أيام تسع ذي الحجة التي حث النبي صلى الله عليه وسلم على صيامها فعن هنيدة بن خالد-رضي الله عنه- عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر: أول اثنين من الشهر وخميسين».

كما جاء فضل خاص لصيام يوم عرفة دون هذه التسع قال الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن صيام يوم عرفة: يكفر السنة الماضية والسنة القابلة» رواه مسلم في الصحيح وهذا لغير الحاج وأما الحاج فلا يسن له صيام يوم عرفة لأنه يوم عيد لأهل الموقف.

فضل صيام يوم عرفة لغير الحاج

أولًا:أن يوم عرفة أحد أيام الأشهر الحرم قال الله- عز وجل- : «إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ» [سورة التوبة : 39]. والأشهر الحرم هي: ذو القعدة، وذو الحجة، ومحرم، ورجب ويوم عرفة من أيام ذي الحجة.

ثانيًا: يوم عرفة أحد أيام أشهر الحج قال الله - عز وجل-: «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ» (سورة البقرة: 197) وأشهر الحج هي: شوال، ذو القعدة ذو الحجة، ثالثًا: يوم عرفة هو أحد الأيام المعلومات التي أثنى الله عليها في كتابه قال الله - عز وجل-: «لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ» (سورة الحج:28)، قال ابن عباس –رضي الله عنهما: الأيام المعلومات: عشر ذي الحجة.

رابعًا: وأقسم لله تعالى بيوم عرفة لأنه أحد الأيام العشر التي أقسم الله بها منبهًا على عظم فضلها وعلو قدرها قال الله - عز وجل-: «وَلَيَالٍ عَشْرٍ» [سورة الفجر:2]، قال ابن عباس – رضي الله عنهما -: إنها عشر ذي الحجة قال ابن كثير: وهو الصحيح.

خامسًا: يوم عرفة يتميز بأنه أحد الأيام العشرة المفضلة في أعمالها على غيرها من أيام السنة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما من عمل أزكى عند الله - عز وجل- ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى قيل: ولا الجهاد في سبيل الله - عز وجل- ؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله - عز وجل- إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء».

سادسًا: أكمل الله تعالى في يوم عرفة الملة، وأتم به النعمة، قال عمر بن الخطاب –رضي الله عنه-: إن رجلًا من اليهود قال: يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا» (سورة المائدة:5)، قال عمر – رضي الله عنه- : قد عرفنا ذلك اليوم الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم الجمعة.

ثامنًا:يعد عرفة يوم العيد لأهل الموقف -الحجاج- قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنَّ يومَ عرفةَ ويومَ النَّحرِ وأيَّامَ التَّشريقِ عيدُنا أَهْلَ الإسلامِ، وَهيَ أيَّامُ أَكْلٍ وشربٍ» (رواه أبو داود).

تاسعًا:عظمّ الرسول -صلى الله عليه وسلم- من فضل الدعاء يوم عرفة، كما روي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: «لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ الْمَلِكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» رواه الترمذي (3585).

عاشرًا:إن الله تعالى يعتق الكثير من النار في يوم عرفة، فروت السيدة عَائِشَةُ -رضي الله عنها- أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ الله فِيهِ عَبْدًا مِنْ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمْ الْمَلَائِكَةَ فَيَقُولُ مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ». رواه مسلم (1348).

الحادي عشر: يباهي الله تعالى بأهل عرفة أهل السماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنَّ اللهَ يُباهي بأهلِ عرفاتٍ أهلَ السَّماءِ، فيقولُ لهم: انظروا إلى عبادي جاءوني شُعثًا غُبرًا» (رواه أحمد).

الثاني عشر :إنه يشرع في يوم عرفة التكبير، وذكر العلماء أن التكبير ينقسم إلى قسمين: التكبير المقيد الذي يكون عقب الصلوات المفروضة ويبدأ من فجر يوم عرفة قال ابن حجر –رحمه الله-: ولم يثبت في شيء من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث وأصح ما ورد عن الصحابة قول علي وابن مسعود -رضي الله عنهم- أنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام منى»، وأما التكبير المطلق فهو الذي يكون في عموم الأوقات ويبدأ من أول ذي الحجة حيث كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم يخرجون إلى السوق يكبرون ويكبر الناس بتكبيرهما، والمقصود تذكير الناس ليكبروا فرادى لا جماعة.

الثالث عشر من فضائل يوم عرفة أن فيه ركن الحج العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الحج عرفة» متفق عليه، ويوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة، وهو اسم للموقف الذي يقف فيه الحُجَّاج، وحدود عرفة مكانيًّا تكون من الجبل الذي يُطِلّ على بطن عُرَنَة، ويشمل الجبال المقابلة، ويمتدّ إلى ما يَلي حوائط بني عامر، ولا يتمّ الحَجّ إلّا بالوقوف فيه.