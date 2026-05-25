مياه الفيوم: محطتا قحافة والعزب تنهيان أزمة المياه في قرية الرواشدية

قال المهندس وليد سعيد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المياه والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، إنّ قرية الرواشدية التابعة لقرية الشواشنة بمركز يوسف الصديق تأثرت بانقطاع طارئ في المياه طال الجزء الغربي من القرية، نافياً أن يكون الانقطاع كاملاً أو مستمراً طوال ١٠ أيام، موضحاً أن المياه تصل إلى الأهالي خلال فترات الليل مع انخفاض معدلات الاستهلاك، خاصة في ظل زيادة الاستهلاك قبل عيد الأضحى وارتفاع درجات الحرارة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين شادي شاش ومنة فاروق، مقدمي برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ طبيعة موقع القرية، الواقعة أقصى غرب محافظة الفيوم وعلى بعد يزيد عن ٥٠ كيلومتراً من محطة التغذية الرئيسية بالعزب، تؤثر على ضغوط المياه، لافتاً إلى أن الشركة تنفذ حالياً إجراءات مؤقتة تشمل موازنات للمحابس ومناوبات بين المناطق لضمان وصول المياه، مؤكداً أنه متواجد ميدانياً داخل القرية برفقة الفرق الفنية لمتابعة الموقف حتى وصول الخدمة إلى جميع الأهالي.

وتابع، وأضاف سعيد أن استقرار المياه بشكل كامل متوقع مع هدوء معدلات الاستهلاك عقب عيد الأضحى، مشيراً إلى أن العمل جارٍ ضمن مبادرة «حياة كريمة» للانتهاء من محطتي «قحافة» بطاقة ٤٣ ألف متر مكعب يومياً و«العزب» بطاقة ١٢٠ ألف متر مكعب يومياً، بهدف حل مشكلات المياه بمركز يوسف الصديق بصورة نهائية ومستدامة.