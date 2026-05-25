بالصور

تفاصيل مشاركة فريق سباقات جامعة عين شمس للسيارات بمنافسات «فورملا الطلاب» ‏الدولية| خاص

فريق سباقات جامعة عين شمس
فريق سباقات جامعة عين شمس
كريم عاطف

في إنجاز جديد يعكس قوة وقدرات الشباب المصري في مجالات الهندسة والتكنولوجيا، يستعد فريق سباقات جامعة عين شمس للمشاركة في منافسات «فورملا الطلاب» الدولية على حلبة سيلفرستون الشهيرة في إنجلترا خلال شهر يوليو المقبل، بسيارة فورملا كهربائية تم تصميمها وتصنيعها بالكامل بأيدي طلاب كلية الهندسة بجامعة عين شمس.

ويعد فريق سباقات عين شمس واحد من أقدم وأنجح فرق الفورملا الطلابية في إفريقيا والشرق الأوسط، بعدما نجح على مدار سنوات في تحقيق إنجازات دولية متتالية، جعلته يمثل مصر في أكبر المحافل الهندسية العالمية.

وقال هشام الصباغ قائد فريق سباقات جامعة عين شمس، أن الفريق يواصل حاليا العمل على المراحل النهائية للسيارة الكهربائية الجديدة، تمهيدا للإطلاق الرسمي المرتقب في منتصف شهر يونيو المقبل، بعد شهور طويلة من العمل المتواصل داخل الورش والمعامل، بداية من التصميم الميكانيكي والإلكتروني وصولا إلى أنظمة التحكم والبرمجيات، في مشروع يعكس حجم المجهود الضخم الذي يبذله الطلاب للوصول إلى مستوى عالمي من المنافسة.

وأوضح الصباغ ، أن مسابقة «فورملا الطلاب» تعد واحدة من أكبر المسابقات الهندسية المخصصة لطلاب الجامعات على مستوى العالم، حيث يشارك بها أكثر من 60 جامعة من مختلف الدول، وتتنافس الفرق في تصميم وتصنيع سيارات سباق وفق أعلى معايير الأداء والكفاءة والابتكار.

وأضافت كينزي حمادة نائب مدير المشروع، أن الفريق يمتلك سجل حافل بالإنجازات، بعدما حقق المركز الأول في فئة BLC EV Concept عام 2016، والمركز الأول في Cost and Manufacturing عام 2018، ثم المركز الأول في فئة Concept Class عام 2023، والمركز الأول في فئة Design Concept Class عام 2024، إلى جانب تحقيق المركز الثالث في الترتيب العام لعام 2025، ما يعكس التطور المستمر للفريق وقدرته على المنافسة الدولية.

وأكد احمد محمد عطيه نائب مدير التصنيع، أن المشروع لا يمثل مجرد مشاركة طلابية، بل خطوة حقيقية نحو دعم صناعة السيارات الكهربائية والتكنولوجيا المتقدمة في مصر، وفتح فرص أكبر للطلاب والجامعات والصناعة المحلية للتطور ومواكبة أحدث الاتجاهات العالمية في مجالات الهندسة ورياضة المحركات.

