تكنولوجيا وسيارات

طوق ذكي مدعوم بالذكاء الاصطناعي لترجمة أصوات ومشاعر الحيوانات الأليفة

احمد الشريف

نجحت شركات التكنولوجيا الناشئة في تطوير طوق ذكي مبتكر يعتمد على خوارزميات الذكاء الاصطناعي لترجمة أصوات ومواء ونباح الحيوانات الأليفة إلى كلمات بشرية مفهومة.

وأفادت تقارير تقنية متخصصة بأن هذا الابتكار العتادي الفريد لعام 2026 يمثل قفزة نوعية في قطاع الأجهزة القابلة للارتداء، حيث يهدف إلى سد فجوة التواصل بين المربين وحيواناتهم المستأنسة عبر تحويل النبرات الصوتية إلى لغة منطوقة ومقروءة عبر الهواتف الذكية.

خوارزميات متطورة لتحليل نبرات ومواء الحيوانات

تستهدف البرمجيات المدمجة في الطوق الذكي تحليل الترددات الصوتية الدقيقة التي تصدرها الكلاب والقطط بدقة متناهية.

 وتعتمد التقنية على ميكروفونات دقيقة متصلة بمحرك ذكاء اصطناعي محلي يقوم بمطابقة موجات الصوت، مثل حدة النباح أو طول المواء، مع قاعدة بيانات سلوكية ضخمة.

مما يسمح بتحديد الحالة المزاجية والاحتياجات الحيوية للحيوان، مثل الشعور بالجوع، أو الرغبة في اللعب، أو المعاناة من آلام جسدية مفاجئة.

مراقبة المؤشرات الحيوية والتتبع الجغرافي اللحظي

تمنح المستشعرات الحيوية المدمجة في الطوق المربين تقارير صحية شاملة ومستمرة حول نشاط الحيوان الأليف طوال اليوم.

وحرص مهندسو العتاد على تزويد الجهاز بحساسات لرصد معدل ضربات القلب، ودرجات حرارة الجسم، ومعدلات النوم، فضلاً عن دمج شريحة تتبع جغرافي (GPS) فائقة الدقة تتيح تحديد موقع الأليف لحظياً وحظر ضياعه، مع إرسال تنبيهات برمجية فورية لهاتف المستخدم في مصر والعالم العربي عند رصد أي مؤشر صحي غير طبيعي.

تكامل برمي مرن مع الهواتف الذكية

يتكامل الطوق الذكي بسلاسة مع التطبيقات المخصصة لنظامي تشغيل أندرويد وiOS عبر تفاعل لاسلكي منخفض الطاقة بواسطة تقنية "Bluetooth 5.4".

 ويقوم التطبيق بترجمة الإشارات الصوتية فورا وتحويلها إلى نصوص تظهر على شاشة الهاتف، أو إشعارات صوتية مسموعة بصياغة بشرية طبيعية 100%، مما يسهل على المحترفين والمربين فهم المتطلبات البيئية والصحية للحيوان وإدارة مواعيد التطعيمات والوجبات الغذائية بمرونة كاملة.

يبرهن إطلاق الطوق الذكي المترجم على أن الذكاء الاصطناعي لعام 2026 قد غادر حدود التطبيقات المكتبية التقليدية ليعيد صياغة علاقة الإنسان بالطبيعة والبيئة المحيطة به.

 ومع الانتشار المتوقع لهذه الأجهزة الذكية في الأسواق العالمية والمحلية، يبدو أن تجربة رعاية الحيوانات الأليفة ستشهد تحولاً رقمياً شاملاً يرفع من مستويات السلامة ويوفر آليات تواصل تفاعلية ومبتكرة لم تكن ممكنة من قبل.

