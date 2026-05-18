الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

ثورة غير مسبوقة بالتراسل.. أبل تخطط لتحديث Genmoji بالذكاء الاصطناعي في iOS 20

احمد الشريف

كشفت تقارير تقنية موثوقة عن عزم شركة أبل إطلاق ترقية ثورية شاملة لميزة الرموز التعبيرية المبتكرة "Genmoji" المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، وذلك بالتزامن مع استعدادات العملاق الأمريكي للكشف عن ملامح نظام التشغيل القادم "iOS 20"، بهدف نقل تجربة التراسل الفوري والدردشة بين مستخدمي آيفون إلى مستويات غير مسبوقة من الذكاء والسلاسة.

اقتراحات تلقائية فورية أثناء الكتابة

تستهدف أبل من خلال التحديث الجديد دمج خوارزميات ذكاء اصطناعي "Apple Intelligence" أكثر تطوراً قادرة على قراءة وفهم سياق المحادثات النصية بشكل لحظي. وأوضح التقرير الصادر عن موقع "9to5Mac" أن النظام سيتخلى عن الطريقة التقليدية التي تتطلب من المستخدم كتابة وصف نصي يدوي لتوليد الرمز التعبيرى؛ حيث سيتولى المحرك الذكي توليد واقتراح رسومات "Genmoji" مخصصة وتفاعلية تلقائياً بناءً على الكلمات المشاعر المتبادلة في نفس لحظة الكتابة.

تكامل مع ملامح الوجه وتطبيقات الطرف الثالث

تعتمد الترقية البرمجية المنتظرة على ربط ميزة توليد الرموز الذكية ببيانات بصمة الوجه "Face ID" المطورة، مما يسمح بتصميم رموز تعبيرية تحاكي ملامح المستخدم الحقيقية وتعبيرات وجهه بدقة متناهية وسرعة فائقة. 

وتخطط أبل لإتاحة الحزمة البرمجية (API) الخاصة بالميزة الجديدة لكافة مطوري تطبيقات المحادثات الشهيرة مثل "واتساب" و"تليجرام"، لتوسيع نطاق الاستفادة منها وعدم تصفير حصرها على تطبيق الرسائل الافتراضي "iMessage".

معالجة محليّة فائقة تحافظ على سرية البيانات

تضمن المعالجة البرمجية داخل نظام "iOS 20" إتمام عمليات توليد الرسوم التعبيرية الذكية محلياً (On-Device) بالكامل عبر رقاقات المعالجة العصبية المتطورة لهواتف آيفون، دون الحاجة لإرسال النصوص أو البيانات الشخصية إلى خوادم خارجية. 

ويسهم هذا الأسلوب البرمجي الصارم في الحفاظ على أمن وخصوصية محادثات المستخدمين، مع تقليل استهلاك طاقة البطارية وضمان عمل الميزة بسرعة صاروخية حتى في حال عدم الاتصال بشبكة الإنترنت.

خاتمة

تؤكد خطوات أبل الأخيرة أن ميزات الذكاء الاصطناعي لعام 2026 لم تعد مجرد أدوات ترفيهية، بل تحولت إلى عصب رئيسي لتسهيل التواصل البشري الرقمي؛ ويتوقع خبراء التقنية أن تزيح الشركة الستار رسمياً عن هذه التحديثات المثيرة خلال مؤتمر المطورين العالمي القادم، لتبدأ مرحلة جديدة من الإبداع داخل هواتف آيفون في مصر والأسواق العالمية.

