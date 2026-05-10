الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أبل تضع اللمسات الأخيرة.. إطلاق الإصدار التجريبي النهائي iOS 26.5 RC 2 تمهيداً للطرح الرسمي

أطلقت شركة أبل النسخة التجريبية الثانية وما قبل النهائية (RC 2) من تحديث نظام التشغيل iOS 26.5، في خطوة تؤكد اقتراب الموعد الرسمي لطرح التحديث لجميع المستخدمين الأسبوع المقبل، حيث تركز هذه النسخة على معالجة آخر الثغرات البرمجية وضمان استقرار النظام قبل الإطلاق الكبير.

تشفير الرسائل وميزات الخرائط الجديدة

يستهدف التحديث الجديد تعزيز خصوصية المراسلات عبر دعم التشفير التام (End-to-End Encryption) لخدمة الرسائل RCS بين هواتف آيفون وأجهزة أندرويد، وهي الخطوة التي طال انتظارها لتأمين المحادثات المتبادلة. 

كما تقدم أبل في هذا الإصدار ميزة "Suggested Places" داخل تطبيق الخرائط، والتي تعتمد على تحليل سلوك البحث والاتجاهات الرائجة لتقديم توصيات ذكية للمستخدمين حول الأماكن المحيطة بهم.

تغييرات بصرية ودعم لمجتمعات "فخر"

أضافت الشركة ضمن التحديث خلفية "Pride Luminance" الجديدة التي تتميز بتفاعل ديناميكي مع حركة الشاشة، لتتماشى مع الإصدارات السنوية الخاصة بساعة أبل. 

وبالرغم من حجم التحديث الضخم الذي يقترب من 9 جيجابايت، إلا أنه يركز بشكل أساسي على "اللمسات الداخلية" وتحسين كفاءة البطارية والأداء العام، دون إدخال تغييرات جذرية على واجهة المستخدم التقليدية.

غياب ميزات سيري وتأجيلها لـ iOS 27

أكدت التقارير التقنية خلو هذا التحديث من التحسينات الكبرى المنتظرة للمساعد الصوتي "سيري" المعتمدة على الذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث تشير التوقعات إلى أن أبل تحتفظ بهذه القفزة التقنية لنظام iOS 27 الذي سيتم الكشف عنه في مؤتمر المطورين القادم. 

ويعكس إطلاق نسخة RC ثانية في غضون أيام قليلة حرص الشركة على تقديم نظام "خالٍ من العيوب" وتجنب المشكلات التقنية التي قد تصاحب عمليات التحديث الجماعية.

ينتظر الملايين حول العالم إشارة البدء الأسبوع المقبل لتحميل التحديث المستقر، وبينما يعد iOS 26.5 تحديثاً تكميلياً، إلا أن تركيزه على الأمان والخرائط يجعله خطوة ضرورية قبل الانتقال إلى الجيل القادم من أنظمة أبل الذكية.

