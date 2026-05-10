تحوّل تاريخي في مراسلات آيفون.. أبل تبدأ تفعيل ميزة «الرسائل عبر الأقمار الصناعية» الأسبوع المقبل

تستعد شركة أبل لإطلاق تحديث برمجى مرتقب الأسبوع المقبل، يحمل تغييراً جوهرياً في طريقة تواصل مستخدمي هواتف آيفون، حيث ستبدأ الشركة رسمياً في تفعيل ميزة "الرسائل عبر الأقمار الصناعية" (Messages via Satellite)، وهي الخطوة التي تنهي عزلة المستخدمين في المناطق التي تفتقر لتغطية الشبكات الخلوية أو خدمات "الواي فاي".

تواصل بلا حدود في المناطق النائية

تستهدف أبل من خلال هذه التقنية الجديدة ضمان استمرارية التواصل في حالات الطوارئ أو السفر للمناطق المنعزلة، حيث ستمكن الميزة المستخدمين من إرسال واستقبال الرسائل النصية، والرموز التعبيرية، والرسائل عبر "iMessage" و"SMS" مباشرة عبر الأقمار الصناعية.

وتعتمد الخدمة على واجهة مستخدم ذكية ترشد الشخص لتوجيه هاتفه نحو أقرب قمر صناعي متاح لضمان استقرار الاتصال وسرعة نقل البيانات.

قيود جغرافية وفئات محددة

أفادت التقارير التقنية أن الميزة لن تكون متاحة لجميع المستخدمين حول العالم دفعة واحدة، إذ سيقتصر الإطلاق الأولي على أسواق محددة بدأت بالولايات المتحدة وكندا، مع خطة للتوسع التدريجي. كما تتطلب الخدمة امتلاك طرازات "آيفون 14" فما أحدث، نظراً لاعتمادها على عتاد تقني متطور وحساسات خاصة لا تتوفر في الإصدارات القديمة، وهو ما يجعل التحديث مقتصرًا على الفئات الرائدة من هواتف الشركة.

تكامل مع نظام iOS وتشفير كامل

تؤكد أبل أن الرسائل المرسلة عبر الأقمار الصناعية ستتمتع بنفس معايير الخصوصية والتشفير "من الطرف إلى الطرف" التي توفرها في خدماتها التقليدية، لضمان حماية بيانات المستخدمين. وسيتم دمج الميزة بسلاسة داخل تطبيق الرسائل المعتاد، حيث سيقترح النظام تلقائياً التحول إلى القمر الصناعي في حال رصد انقطاع الاتصال بالشبكة الأرضية، مما يوفر تجربة مستخدم بسيطة دون الحاجة لإعدادات معقدة.

يمثل هذا التحول خطوة استراتيجية من أبل لتعزيز تنافسية هواتف آيفون كأدوات لا غنى عنها في ظروف الحياة الصعبة، وبينما ينتظر العالم توسع الخدمة لتشمل كافة المناطق، يبقى الأسبوع المقبل بمثابة اختبار حقيقي لقدرة الهواتف الذكية على كسر حواجز التغطية التقليدية والاتصال بالفضاء.