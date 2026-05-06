اسطبل إبل وتصنيع تمور.. مشروعات للاستثمار الزراعي المتكاملة بالخارجة

تفقدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، أحد مشروعات الاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني المتكاملة بمدينة الخارجة، يرافقها عدد من التنفيذيين المعنيين. حيث أشادت بتنوع الإنتاج الزراعي المقام على مساحة ٢٩ فدان تضم ٩٠٠ نخلة مثمرة من أصناف البرحي والمجدول والسكوتي والصعيدي، وزراعات المانجو والعنب والبرقوق والكمثرى بالإضافة إلى مزرعة إنتاج حيواني من سلالات الماعز المتميزة.

كما تابعت خطة توسعات المشروع والتي تشمل إنشاء اسطبل للإبل ووحدة تصنيع تمور بطاقة ١٥٠ طن، ومصنع لإنتاج المنتجات البلاستيكية الزراعية ( شكائر زماط - خيش منسوج - أقفاص ) على مساحة ٥ آلف م٢ بتكلفة تقدر بنحو ١٥٠ مليون جنيه والمتوقع أن يوفر ١٥٠ فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة، موجهةً بسرعة الانتهاء من أعمال الإنشاءات وفقًا للاشتراطات والمعايير البيئية المعتمدة، والتنسيق مع الجهات البحثية والأكاديمية والمدارس الفنية الزراعية لتنظيم زيارات ميدانية وتعليمية للمشروع.