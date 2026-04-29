الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

«أبل» ترسم مستقبلها بالنظارات والآيباد «المرن»

أبل
أبل
احمد الشريف

كشفت تقارير تقنية حديثة عن خارطة طريق ثورية لشركة "أبل" الأمريكية، تتضمن خططاً طموحة لإطلاق منتجات برؤية جديدة كلياً، وعلى رأسها نظارات الواقع المعزز (AR Glasses) وجهاز "آيباد" القابل للطي (iPad Fold). 

وتأتي هذه التسريبات لتؤكد رغبة العملاق الأمريكي في كسر جمود التصميمات التقليدية والسيطرة على سوق الأجهزة المبتكرة، متحدية بذلك المنافسين الذين سبقوها في تقديم الهواتف واللوحيات المرنة، معتمدة على فلسفتها الخاصة في تقديم تقنيات "ناضجة" ومكتملة للمستخدم.

نظارات الواقع المعزز

تستعد أبل لإطلاق نظاراتها الذكية للواقع المعزز، وهي تكنولوجيا تختلف عن الواقع الافتراضي بأنها لا تعزلك عن محيطك. ولتبسيط الأمر، فإن النظارة تعمل مثل عدسة شفافة تظهر فوقها معلومات رقمية وإشعارات وخرائط كأنها تسبح في الهواء أمام عينيك بينما ترى الشارع والناس بشكل طبيعي. 

وتهدف الشركة إلى جعل هذه النظارة خفيفة الوزن كالنظارات الطبية العادية، لتكون بديلاً عملياً للهواتف الذكية في المستقبل، حيث تغني المستخدم عن إخراج هاتفه من جيبه لقراءة رسالة أو تتبع مسار الخريطة.

جهاز الآيباد الطائر

أفادت التقارير أن "iPad Fold" سيكون أول دخول رسمي لأبل في عالم الشاشات المرنة. ولشرح هذه التقنية بكلمات بسيطة، فإن الجهاز سيمتلك شاشة ضخمة يمكن طيها من المنتصف لتصغير حجمه وتسهيل حمله، تماماً مثل الكتاب. 

وتسعى أبل لحل المشكلة التي واجهت المنافسين وهي "تجعد الشاشة" عند مكان الطي، من خلال تطوير مفصلة ميكانيكية بالغة التعقيد وطبقات حماية زجاجية مرنة، تضمن بقاء الشاشة ملساء تماماً عند فتحها، مما يمنح المصممين والمحترفين مساحة عمل عملاقة في جهاز بحجم الكف.

ذكاء المعالجات الجديدة

ستعتمد هذه الأجهزة الثورية على جيل جديد من معالجات "Apple Silicon" المصممة بمعمارية متناهية الصغر. ولتبسيط هذا المصطلح التقني، فإن هذه المعالجات هي "المخ" الذي يدير الجهاز، وكلما صغر حجم ترانزستوراتها، تمكنت من معالجة بيانات أكثر بذكاء اصطناعي فائق مع استهلاك ضئيل جداً للبطارية.

هذا الأداء القوي ضروري جداً للنظارات الذكية التي تحتاج لمعالجة الصور والبيانات بشكل "لحظي" أمام عين المستخدم دون أي تأخير أو سخونة في هيكل الجهاز الصغير.

تكامل النظام البيئي

يتمثل سر قوة أبل القادم في "النظام البيئي" (Ecosystem)، وهو الربط البرمجي بين كافة أجهزتها. ولتوضيح ذلك، ستعمل النظارات والآيباد القابل للطي بتناغم تام مع الآيفون وساعة أبل؛ حيث يمكنك البدء في كتابة بريد إلكتروني على النظارة وإكماله على الآيباد الطائر بلمسة واحدة. 

هذا الترابط يهدف إلى جعل التكنولوجيا "غير مرئية" ومريحة، بحيث ينتقل المستخدم بين أجهزته المختلفة دون أن يشعر بفرق في سرعة الأداء أو سهولة الاستخدام، مما يعزز من ولاء المستخدمين للعلامة التجارية.

موعد الطرح الرسمي

من المتوقع أن يتم الكشف عن هذه المنتجات في مؤتمرات أبل القادمة خلال عام 2026، حيث تشير التوقعات إلى أن الشركة تمر حالياً بمراحل الاختبارات النهائية لضمان جودة التصنيع. 

ويسعى العملاق الأمريكي من خلال هذه المنتجات إلى إعادة تعريف سوق الأجهزة اللوحية والمحمولة، مؤكداً أن الابتكار الحقيقي ليس في السبق بالصدور فقط، بل في تقديم تجربة مستخدم مصرية وعالمية تتسم بالبساطة والذكاء والقدرة على تغيير أسلوب الحياة اليومي للأفضل.

وصفات طبيعية لتفتيح منطقة العين .. من شرائح الخيار لماء الورد

طريقة عمل سلطة الديتوكس المُنعشة .. خيار صحي بطعم صيفي خفيف

لعلاج الانتفاخ .. فوائد تناول بذور الحلبة مع زيت الزيتون

ألم المرارة في الجسم .. أماكن غير البطن قد يحدث فيها

