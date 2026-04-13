تسريب يكشف تصميم وحجم أول آيفون قابل للطي من أبل

كشفت مجلة فوربس، في تقرير للكاتب ديفيد فيلان، عن أول صور مسرّبة يقال إنها تجسد تصميم وحجم هاتف أبل القابل للطي «iPhone Fold»، عبر مجسّمات (Dummies) معدنية لثلاثة أجهزة هي: آيفون 18 برو ماكس، وآيفون 18 برو، والآيفون القابل للطي المنتظر.

وأوضحت فوربس أن هذه القطع المعدنية ذات اللون الوردي ليست أجهزة حقيقية، بل نماذج مادية تُستخدم عادة لاختبار أغطية الحماية والإكسسوارات، لكنها تمنح فكرة واضحة عن الأبعاد النهائية وطريقة الطي التي اختارتها أبل.

تصميم كتابي بشاشتين وأبعاد قريبة من آيباد ميني

أشارت فوربس، استنادًا إلى الصور، إلى أن أبل اعتمدت في iPhone Fold على تصميم «دفتر/كتاب» Book‑style، يشبه ما تقدمه سامسونج في Galaxy Z Fold، وليس تصميم الصدفة (Flip) الصغير.

وأظهرت المقارنات أن الجهاز عند فتحه بالكامل يبدو أشبه بلوح صغير بحجم قريب من آيباد ميني، مع شاشة داخلية كبيرة، بينما يحمل من الخارج شاشة أصغر للاستخدام اليومي عند طيه.

وربطت فوربس هذه الصور بتسريبات سابقة من Mashable ومصادر تحليلية تحدثت عن شاشة داخلية بمقاس يقارب 7.6–7.8 بوصة ونسبة عرض إلى ارتفاع أقرب إلى 4:3، بحيث يقدم الهاتف تجربة تجمع بين آيفون وآيباد في جهاز واحد، إلى جانب شاشة خارجية في حدود 5.2–5.5 بوصة للاستخدام بيد واحدة.

سمك أقل من المنافسين عند الفتح

أوضحت فوربس أن المجسّم القابل للطي يبدو نحيفًا بشكل لافت عندما يكون مفتوحًا، حيث تشير التسريبات المتداولة منذ أشهر إلى سماكة تقارب 4.5–5.6 ملم في وضعية الشاشة المفتوحة، مع سمك في حدود 9–9.5 ملم تقريبًا عند الطي، وهو ما يجعله منافسًا مباشرًا لأرقّ الأجهزة القابلة للطي في السوق حاليًا. وأكدت التحليلات أن أبل تسعى لتقليل حجم «الخط» أو التجعّد في منتصف الشاشة الداخلية قدر الإمكان، وإن كانت الصور المسرّبة لا تُظهر هذا التفصيل بعد لكونها مجرد نماذج معدنية بلا شاشة حقيقية.

اختلافات واضحة عن آيفون 18 برو وبرو ماكس

أشارت فوربس إلى أن الصور تُظهر الأجهزة الثلاثة جنبًا إلى جنب، ما يسمح بمقارنة مباشرة بين أحجام iPhone 18 Pro و18 Pro Max وiPhone Fold.

وبيّن التقرير أن الهاتف القابل للطي في وضع الإغلاق يبدو أقصر قليلًا من 18 برو ماكس وأعرض بشكل طفيف، ليتيح مساحة كافية للشاشة الداخلية عند الفتح، بينما يحتفظ بحواف وتصميم عام قريب من لغة تصميم آيفون الحالية، بما في ذلك الحواف المسطحة نسبيًا وإطارات معدنية واضحة.

كما لفت التقرير إلى أن المجسّم الخاص بالهاتف القابل للطي لا يظهر أي فتحة كبيرة للكاميرا الأمامية على الشاشة الداخلية، وهو ما ينسجم مع شائعات سابقة عن نية أبل استخدام كاميرا أمامية تحت الشاشة في اللوح الداخلي، مع الاعتماد على ثقب تقليدي للكاميرا في الشاشة الخارجية فقط.

كاميرات أقل عددًا.. وسعر أعلى متوقع

ذكّرت فوربس بتقارير أخرى للمنصة نفسها أشارت إلى أن iPhone Fold قد يأتي بعدد كاميرات أقل من آيفون برو ماكس، مع الاكتفاء بعدستين خلفيتين بدل ثلاث، لتقليل التعقيد في وحدة الكاميرا على هيكل قابل للطي، في حين يتوقع أن يصبح الهاتف «أغلى آيفون في تاريخ الشركة» بسبب تكلفة شاشة OLED القابلة للثني والمفصلة المتقدمة.

ورجّح تقرير سابق لفوربس أن يحمل الهاتف اسمًا تسويقيًا مثل iPhone Fold أو iPhone Ultra، وأن يُطرح بسعر يتجاوز أسعار آيفون 18 برو ماكس بفارق ملحوظ.

تسريبات لا تزال قيد التأكيد

اختتمت فوربس تقريرها بالتأكيد، أن هذه الصور، رغم انسجامها مع شائعات سابقة حول حجم وشكل أول آيفون قابل للطي، لا تزال في إطار التسريبات غير الرسمية، وأن أبل لم تعلن حتى الآن عن أي تفاصيل تخص iPhone Fold في بياناتها أو فعالياتها.

ومع ذلك، ترى التقارير المتابعة للملف أن تسريب نماذج معدنية بهذا الوضوح يشير إلى أن تصميم الهاتف وصل إلى مرحلة متقدمة، وأننا قد نكون على بعد أشهر قليلة فقط من رؤية أول إعلان رسمي من أبل عن دخولها سباق الهواتف القابلة للطي، إلى جانب عائلة iPhone 18 التقليدية هذا الخريف.