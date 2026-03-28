آبل تؤجل منافس سامسونج.. آيفون فولد قد يتأخر عن سلسلة iPhone 18 Pro

أفادت تسريبات سابقة، بأن شركة آبل تستعد للكشف عن أول هاتف قابل للطي لها، الذي أشيع أنه سيحمل اسم iPhone Fold، ومن المتوقع أن يظهر لأول مرة في سبتمبر المقبل جنبا إلى جنب مع سلسلة iPhone 18 Pro.

فيما ألمح الصحفي مارك جورمان من "بلومبرج"، مؤخرا إلى أن هاتف آبل القابل للطي قد لا يصل إلى العملاء في الوقت نفسه مع iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max، ما يوحي بإمكانية تأجيل توفره الفعلي لفترة قصيرة بعد إطلاق سلسلة الهواتف الرئيسية.

يتوقع أن يأتي iPhone Fold بشاشة داخلية قياس 7.8 بوصة وشاشة خارجية قياس 5.5 بوصة، مع دعم شريحة A20 Pro بدقة تصنيع 2 نانومتر، ومودم C2 الخاص بـ آبل.

إطلاق الهاتف القابل للطي قد يتأخر قليلا

أشار جورمان إلى أن المشترين قد يضطرون للانتظار لفترة أطول قبل وصول نموذج آبل القابل للطي. ولم يذكر غورمان جدولا زمنيا دقيقا، لكن تعليقاته توحي بأن iPhone Fold قد لا يتم إطلاقه جنبا إلى جنب مع نماذج iPhone 18 Pro المقررة في سبتمبر.

وقال جورمان: "الهواتف القابلة للطي صعبة الإنتاج، وتقنية شاشاتها تعد من أكثر التقنيات تعقيدا في السوق اليوم، لذلك لا شك أن هذا الهاتف سيأتي بعد هواتف Pro بقليل. كلما قدمت آبل تصميما جديدا ومعقدا، كما رأينا مع iPhone X قبل عقد من الزمن، يكون هناك تأخير قليل مقارنة بالنماذج الأخرى".

يشير ذلك إلى أن آبل قد تكشف عن iPhone Fold خلال سبتمبر، إلا أن توفره الفعلي قد يتأجل حتى الشهر التالي.

استراتيجية إطلاق متفرقة لهواتف آبل

من المتوقع أن تقسم آبل إطلاق هواتفها المستقبلية على نافذتين زمنيتين مختلفتين، فبعد إطلاق سلسلة iPhone 18 Pro في الخريف، من المرجح أن تصل النسخ الأساسية من iPhone 18، ونموذج Air، وiPhone 18e في الربيع التالي.

مواصفات ومميزات متوقعة

من المتوقع أن يتميز هاتف آبل القابل للطي بتصميم يشبه الكتاب، مع شاشة داخلية 7.8 بوصة وشاشة خارجية 5.5 بوصة، وكاميرتين أماميتين وخلفيتين، مع مستشعر Touch ID مدمج في زر الطاقة.

أما من ناحية الأداء، فمن المتوقع أن يعمل الهاتف بشريحة A20 Pro بدقة تصنيع 2 نانومتر ومودم C2، بينما يرجح أن تصل نسخة 256 جيجابايت بسعر حوالي 15999 يوان صيني، وفي الولايات المتحدة بسعر 1999 دولار أمريكي.