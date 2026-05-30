البنتاجون : نسعى لشراكة استراتيجية مع الجيشين الإسرائيلي و اللبناني

أكدت وزارة الحرب الأمريكية البنتاجون أن واشنطن تُولي أهمية قصوى لشراكاتها الاستراتيجية مع كل من "الجيش الإسرائيلي" والجيش اللبناني

وقال البنتاجون في بيان له : انخرطت الوفود العسكرية اللبنانية والإسرائيلية "في محادثات مثمرة ركزت على بناء أطر عملية للأمن والاستقرار الإقليميين"

وأضافت الوزارة الأمريكية : النتائج الملموسة الناجمة عن هذه المناقشات رافداً مباشراً للمسار السياسي الذي تقوده وزارة الخارجية

وتابع البيان الأمريكي بالقول : المسار السياسي الذي تقوده وزارة الخارجية سيستأنف جلساته الأسبوع المقبل

وأكمل البنتاجون : تدعم وزارة الحرب سيادة لبنان وسلامة أراضيه بحيث تكون خالية من “الجهات المسلحة غير الحكومية”.وتتطلع الولايات المتحدة إلى استئناف الاجتماعات قريباً لمواصلة العمل على المسار الأمني.

