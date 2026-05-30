رجل المرور الآلي يظهر في العلمين الجديدة.. خطوة ذكية لتنظيم الشوارع

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو يُظهر ما أطلق عليه «رجل المرور الآلي» بمدينة العلمين الجديدة، وذلك في خطوة تستهدف دعم منظومة العمل المروري داخل المدينة باستخدام أحدث تطبيقات التكنولوجيا والتحول الرقمي.

وأعلنت مدينة العلمين الجديدة تفعيل «رجل المرور الآلي»، بالتعاون الفني مع الإدارة العامة لنظم معلومات المرور بوزارة الداخلية، بهدف المساهمة في تنظيم الحركة المرورية داخل الشوارع والمحاور الرئيسية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين.

وأوضحت المدينة أن تشغيل «رجل المرور الآلي» يهدف إلى تنظيم حركة السير، والرد على استفسارات المواطنين المتعلقة بالإجراءات والخدمات المرورية، إلى جانب رصد أي معوقات قد تؤثر على السيولة المرورية والتعامل معها بشكل فوري.

وأكدت الجهات المعنية أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الدولة للتوسع في تطبيقات المدن الذكية، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة لتطوير الخدمات وتحقيق أعلى درجات الانسيابية المرورية داخل المدن الجديدة.

من جانبه، أوضح الدكتور المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، أن تفعيل «رجل المرور الآلي» يأتي في إطار دعم تطبيقات التحول الرقمي، وتوظيف التقنيات الحديثة بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تُعد إضافة جديدة ضمن الجهود المستمرة لتطوير منظومة العمل داخل المدينة، وتحقيق سيولة مرورية أفضل، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو إنشاء مدن ذكية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة في مختلف الخدمات.