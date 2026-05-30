قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
باق ساعات لا تنتظر كثيرا.. الأزهر للفتوى: هذا آخر وقت للأضحية
تسلا تطلق نظام القيادة الذاتية الكاملة في الصين
فى رابع أيام العيد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق
طريقة عمل طاجن الرقاق باللحمة المفرومة بطعم مميز زي المطاعم
انقلب به "التوك توك". مصرع شخص في المنزلة بالدقهلية
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم السبت 30-5-2026
إجراءات تقويم أداء موظفي الحكومة.. متى يتم العرض على لجنة الموارد البشرية؟
7742 جنيها .. آخر تحديث لـ أكبر عيار ذهب في رابع أيام العيد
إنتل تطلق عائلة معالجات Intel Arc G3 المخصصة لأجهزة الألعاب المحمولة
الحجاج يودعون المناسك.. أعمال الحج ثالث أيام التشريق
المراوح أم التكييف في الحر؟.. خبراء يوضحون الأفضل لصحتك وتوفير الكهرباء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

إنتل تطلق عائلة معالجات Intel Arc G3 المخصصة لأجهزة الألعاب المحمولة

إنتل
إنتل
احمد الشريف

أطلقت شركة إنتل Intel العالمية الرائدة جيلها الأحدث والأقوى من الرقاقات المعالجة المخصصة بالكامل للحواسب الشخصية المحمولة والموجهة للألعاب.

وأفاد تقرير تقني نشره موقع "TechPowerUp" المتخصص، بأن عائلة معالجات "Intel Arc G3" الجديدة وصلت رسمياً للأسواق، لتعلن بذلك التحدي الأكبر لقلاع أشباه الموصلات المنافسة عبر توفير عتاد حوسبي يدمج بين كفاءة استهلاك الطاقة والأداء الرسومي الفائق لعام 2026.

معمارية هندسية ثورية ترفع كفاءة معالجة الجرافيك

تستهدف إنتل من خلال المعالجات الجديدة حسم صدارة قطاع أجهزة الجيمنج المحمولة القابلة للتنقل.

وتعتمد الرقاقات المطورة على دمج معالجات رسومية مدمجة مستوحاة من كروت الشاشة الشهيرة "Arc" الخاصة بالشركة، مما يمنح الأجهزة المحمولة القدرة على معالجة الرسوميات المعقدة وتفعيل تكنولوجيا تتبع الأشعة اللحظي (Ray Tracing) بسلاسة كاملة وبدون الحاجة لبطاقات جرافيك مستقلة تزيد من سماكة الجهاز.

ذكاء اصطناعي مدمج لمضاعفة معدلات الإطارات

تمنح التقنيات البرمجية المحدثة المعالج الجديد ميزات استثنائية لمضاعفة سرعة الألعاب التنافسية الثقيلة. 

وحرص مصممو العتاد على دمج وحدات معالجة عصبية متطورة تدعم ميزة الترقية الصورية القائمة على الذكاء الاصطناعي "XeSS"، والتي تقوم برفع دقة الإطارات برمجياً لحظة بلحظة، مما يقلل الضغط الحراري على الأنوية الرئيسية ويوفر تجربة ألعاب غامرة وخالية تماماً من التذبذب أو بطء الاستجابة.

منظومة متطورة لتوفير الطاقة 

تتكامل القوة العتادية لرقاقات "Intel Arc G3" مع معايير ديناميكية صارمة تضمن الحفاظ على العمر الافتراضي للكثافة الكيميائية للبطاريات.

وتعد هذه الخطوة بمثابة انفراجة كبرى لجمهور اللاعبين وصناع المحتوى في مصر والشرق الأوسط، حيث يتيح المعالج صمود الأجهزة المحمولة لساعات طويلة من اللعب الشاق دون إجهاد خلايا الطاقة، بالتوازي مع خفض الانبعاثات الحرارية لملائمة ظروف التشغيل الصيفية المرتفعة لعام 2026.

يبرهن الإطلاق الرسمي لعائلة معالجات "Intel Arc G3" على أن سوق حواسب الألعاب المحمولة يستعد لثورة رقمية ستغير موازين القوى بين المصنعين؛ ومع بدء اعتماد الشركات العالمية على هذه الشرائح في أجهزتها الجديدة، يبدو أن كفاءة الأداء أثناء التنقل ستصبح المعيار الأساسي لقيادة تكنولوجيا الألعاب التفاعلية وصياغة مستقبل الترفيه الرقمي عالمياً.

إنتل Intel Arc G3 Intel

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفتاة الايطالية

فتاة إيطالية تزعم تعرضها لاعتداء غير أخلاقي من لاعب كرة شهير في مصر

سعر الذهب

1000 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع الكبير

يورجن كلوب

يورجن كلوب يوافق على تدريب الاتحاد السعودي.. تفاصيل

مجلس النواب

حقيقة سحب مشروع قانون الأسرة أمام مجلس النواب وتشكيل لجنة من الأزهر

شباب بلوزداد

المنع النهائي | فيفا يصدم بلوزداد بقرار غير متوقع بسبب هذا اللاعب

أحمد ياسر ريان

4 أندية تودع الممتاز.. ولاعب البنك الأهلي يتوج هدافًا للدوري المصري

الاهلي

الغندور: الأهلي أكثر نادٍ في الوطن العربي وأفريقيا لديه لاعبين بكأس العالم

المتهم

نام على الموتوسيكل وهو سايق.. ضبط قائد دراجة نارية في القليوبية عرَّض حياة المواطنين للخطر

ترشيحاتنا

انتهاء مناسك الحج بطواف الوداع

حج مبرور وذنب مغفور.. الحجاج يختتمون مناسك الحج برمي الجمرات وطواف الوداع اليوم

مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية يعزِّي السفير السعودي لدى القاهرة في وفاة والده

قافلة دعوية للواعظات

وزارة الأوقاف تطلق 26 قافلة دعوية للواعظات بعنوان نظافة الأبدان والبلدان

بالصور

طريقة عمل طاجن الرقاق باللحمة المفرومة بطعم مميز زي المطاعم

طريقة عمل طاجن الرقاق باللحمة المفرومة مثل المطاعم.. سر الطعم المميز والقوام المظبوط
طريقة عمل طاجن الرقاق باللحمة المفرومة مثل المطاعم.. سر الطعم المميز والقوام المظبوط
طريقة عمل طاجن الرقاق باللحمة المفرومة مثل المطاعم.. سر الطعم المميز والقوام المظبوط

تسلا تطلق نظام القيادة الذاتية الكاملة في الصين

القيادة الذاتية الكاملة
القيادة الذاتية الكاملة
القيادة الذاتية الكاملة

المراوح أم التكييف في الحر؟.. خبراء يوضحون الأفضل لصحتك وتوفير الكهرباء

هل المراوح أفضل أم التكييف في الحر الشديد؟ خبراء يكشفون الأفضل لصحتك وتوفير الكهرباء
هل المراوح أفضل أم التكييف في الحر الشديد؟ خبراء يكشفون الأفضل لصحتك وتوفير الكهرباء
هل المراوح أفضل أم التكييف في الحر الشديد؟ خبراء يكشفون الأفضل لصحتك وتوفير الكهرباء

تجاهلها يهدد الحياة.. علامات خطيرة لضربة الشمس تستدعي التدخل السريع

علامات خطيرة لضربة الشمس تستدعي التدخل السريع
علامات خطيرة لضربة الشمس تستدعي التدخل السريع
علامات خطيرة لضربة الشمس تستدعي التدخل السريع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد