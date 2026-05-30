هيقتلوك اسمع كلامى واجري .. شاب يمازح عجلاً بالتزامن مع عيد الأضحى

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو طريف جمع بين شاب وعجل تزامنًا مع أجواء عيد الأضحى المبارك، في مشهد أثار حالة واسعة من التفاعل والضحك بين المتابعين.

وظهر الشاب في الفيديو وهو يمازح العجل بطريقة كوميدية، موجهاً له حديثًا ساخرًا قائلاً: «اهرب من هنا.. هيقتلوك، ابوس فوق دماغك اجري واسمع كلامي»، في إشارة ساخرة إلى ذبح الأضاحي الذي يشهده العيد حاليًا في مختلف المحافظات.

ويأتي تداول الفيديو بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المبارك، حيث تشهد الشوارع والأسواق وأماكن الذبح أجواء العيد المعتادة، مع استمرار ذبح الأضاحي عقب أداء صلاة العيد وسط تجمعات الأهالي وحرص الكثير من الأسر على تنفيذ سنة الأضحية.

وحصد المقطع آلاف المشاهدات والتعليقات عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره كثيرون من أبرز الفيديوهات الطريفة المتداولة خلال أيام العيد، خاصة مع ارتباطه بالأجواء الشعبية المرتبطة بشراء وذبح الأضاحي.