الأوردر اتأخر لأن العجل ثبتني.. ثور هارب يحطم دراجة عامل دليفري في حدائق الأهرام

في مشاهد امتزجت فيها الطرافة بحالة من الارتباك، وثق رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال أيام عيد الأضحى عدداً من الفيديوهات لهروب عجول في عدة محافظات، ما تسبب في حالة من الذعر بين المواطنين، وسط محاولات متكررة للسيطرة عليها وإعادتها إلى أصحابها.

ومن أبرز المقاطع المتداولة، ظهر عجل ضخم يجري بسرعة في منطقة البوابة الرابعة بطريق الواحات، وسط حالة من الارتباك بين المارة وسائقي المركبات.

وخلال الواقعة، بدا أحد عمال الدليفري في حالة مفاجأة أثناء محاولته متابعة طريقه، قبل أن يتسبب العجل في عرقلة حركته بشكل مباشر بعدما اقترب من دراجته النارية ووقف أمامها لعدة دقائق، ما أجبره على التوقف وسط الطريق في موقف أثار حالة من الارتباك في المكان.

وفي تعليق طريف لاقى انتشارًا واسعًا، قال عامل الدليفري واصفًا الموقف بسخرية:"معلقا الأوردر اتأخر بسبب إن في عجل ثبتني على البوابه الرابعه" وهو ما تفاعل معه المتابعين بشكل كبير، معتبرين أن الموقف يجمع بين الغرابة والطرافة في آن واحد، ليصبح أحد أبرز اللقطات المتداولة خلال أيام العيد.