عمرو الليثي : فيه ناس بحياتنا صعب تعويضها .. و غيابهم يترك فراغ كبير

أكد الإعلامى الدكتور عمرو الليثى، خلال حلقة جديدة من برنامجه «إنسان تاني»، ان في ناس صعب تعويضها ، وانا عارف اننا فترات في حياة بعضنا ، بس في ناس لما تمشي ما بيكونش ليهم بديل ، مالهمش نسخة تانية ، غيابهم يترك فراغ كبير.

وقال الليثى انت نفسك ستشعر بالفارق بغيابهم ، لا نفس الاحساس ولا المشاعر ولا الطيبة ولا الإخلاص كل تلك الصفات تغيب بغيابهم.

واختتم الليثي، أكيد الدنيا ستستمر ولن تتوقف بغيابهم، ولكن ستستمر وانت تشعر بألم شديد نظرا لغيابهم، فالضحكة لن تكون كاملة وكل قصة وحكاية جواك ستجدها ناقصة سطر، وهتلاقي نفسك بدور عليهم في ملامح ناس تانية، في طريقك الكلام وفي نفس الاحساس اللي بيطمنك، بس للاسف ما فيش، وكأنهم أخدوا حاجه منك ورحلوا ولم ترجع، وليس كل ما يذهب ويغادر بيتنسي، وهناك من يظل معاك حتي لو مش موجود بجسده.

وتأتى هذه الحلقة ضمن سلسلة الحلقات الإنسانية التى يقدمها برنامج «إنسان تاني»، حيث يحرص عمرو الليثى من خلالها على تقديم رسائل اجتماعية وإنسانية تعزز قيم الوفاء والامتنان للأسرة، وتسلط الضوء على دور الأم باعتبارها الركيزة الأساسية فى بناء القيم داخل المجتمع.