واس تبرز زيارة رئيس الوزراء إلى المسجد النبوي والصلاة به

أبرزت وكالة الأنباء السعودية واس زيارة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والوفد المرافق له، اليوم، المسجد النبوي الشريف، حيث أدى الصلاة فيه، وتشرف بالسلام على الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضوان الله عليهما.

وذكرت "واس" أنه كان في استقبال رئيس الوزراء لدى وصوله إلى المسجد النبوي، وكيل الرئيس العام للعلاقات العامة والتواصل المؤسسي والشراكات المجتمعية بالمسجد النبوي الدكتور سلطان بن منيع الله المطيري، وقائد قوة أمن المسجد النبوي العقيد متعب بن نعيمان البدراني، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة المدينة المنورة إبراهيم بن عبدالله برّي، إلى جانب عدد من المسئولين