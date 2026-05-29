توقعات: إيلون ماسك سيصبح أول تريليونير في العالم قبل 2027

أعرب متعاملون في الأسواق الملحية عن ثقتهم الكبيرة في إمكانية تحول الملياردير إيلون ماسك إلى أول "تريليونير" في العالم قبل حلول عام 2027.

وتأتي هذه التوقعات، وسط أنباء قوية عن استعداد شركته "سبيس إكس" لتقييم تاريخي وقياسي غير مسبوق في طرحها العام الأولي المرتقب.

وأظهرت المؤشرات في منصات التداول والتحليلات المالية، تجاوز احتمالية وصول ماسك لعتبة التريليون دولار “نسبة 90 بالمئة”.

وجاء هذا التفاؤل مدفوعا بقفزات ثروته التي تخطت حاجز 700 مليار دولار مؤخرا، مدعومة بقرارات قضائية أعادت له خيارات أسهم مهمة في شركة "تسلا".



وفي سياق متصل، نفى “ماسك” تقارير تحدثت عن خفض تقييم شركة "سبيس إكس" للصواريخ والأقمار الصناعية، مؤكدا أن الطرح الأولي للشركة سيكون ضخما ومهيمنا في السوق.

وكانت الشركة قد تقدمت بطلب سري للاكتتاب، في أبريل الماضي، ومن المتوقع أن تبدأ تداولاتها في بورصة ناسداك مطلع الشهر المقبل.

ورغم تزايد التكهنات حول إمكانية دمج شركتي "سبيس إكس" و"تسلا" العام المقبل لتعزيز سيطرة ماسك على منظومة الذكاء الاصطناعي؛ يرى المحللون أن الطرح العام لشركة الفضاء يظل المحرك الأساسي والدقيق لقفزة ثروته التاريخية المرتقبة.