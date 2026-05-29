مجموعة مصر.. إيران تهزم جامبيا 3\1 وديا قبل كأس العالم 2026

حمزة شعيب

واصل منتخب إيران استعداداته لخوض منافسات كأس العالم 2026، بعدما حقق فوزًا مهمًا على منتخب جامبيا بنتيجة 3-1، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء الجمعة بمدينة أنطاليا التركية.

شهد اللقاء بداية قوية من منتخب جامبيا الذي افتتح التسجيل عن طريق كولي في الدقيقة 42، قبل أن ينجح المنتخب الإيراني في العودة سريعًا مع انطلاق الشوط الثاني، بعدما سجل آريا يوسفي هدف التعادل في الدقيقة 47.

وواصل المنتخب الإيراني تفوقه خلال الشوط الثاني، حيث أضاف رامين رضائيان الهدف الثاني في الدقيقة 59، قبل أن يختتم المهاجم مهدي طارمي ثلاثية منتخب بلاده في الدقيقة 68، ليؤكد جاهزية الفريق قبل انطلاق المونديال.

وخاض منتخب إيران المباراة بتشكيل ضم علي رضا في حراسة المرمى، وأمامه كل من ميلاد محمدي ومجيد حسيني وحسين كنعاني وصادق محرمي في الدفاع، بينما تواجد في خط الوسط سعيد عزت اللهي وأمير رزاق نيا وحسين زاده، وفي الهجوم مهدي طارمي ومحمد محبي وكسري طاهري.

ومن المنتظر أن يواصل المنتخب الإيراني معسكره التحضيري في مدينة أنطاليا التركية، حيث سيخوض مواجهة ودية جديدة أمام منتخب مالي يوم 4 يونيو المقبل، ضمن المرحلة الأخيرة من التحضيرات الفنية والبدنية قبل كأس العالم.

يأتي اختيار إيران لإقامة معسكرها في تركيا ضمن ترتيبات خاصة تتعلق بإجراءات السفر والتأشيرات قبل التوجه إلى الولايات المتحدة، في ظل غياب العلاقات الدبلوماسية المباشرة بين البلدين.

ويستعد منتخب إيران لخوض منافسات المجموعة السابعة في كأس العالم 2026، حيث يبدأ مشواره بمواجهة نيوزيلندا يوم 15 يونيو، ثم يلتقي بلجيكا يوم 21 يونيو، قبل أن يختتم دور المجموعات بمواجهة منتخب مصر في مدينة سياتل.

