زوجة حسام حسن تحتفل مع أسرتها قبل السفر إلى كأس العالم 2026

احتفلت دانا آدم، زوجة المدير الفني لمنتخب مصر الكابتن حسام حسن، برفقة أسرتها وأبنائها بطريقة خاصة بمناسبة تأهل المنتخب المصري رسمياً إلى نهائيات كأس العالم 2026، وذلك بالتزامن مع التحضيرات النهائية للسفر لخوض البطولة.



وشاركت دانا آدم الجمهور مقاطع فيديو مميزة عبر منصات التواصل الاجتماعي للاحتفال بالإنجاز التاريخي، وظهرت فيها وهي بجانب حسام حسن بالزغاريد والأغاني فور حسم التأهل.

شهد الاحتفال تواجد أبناء الكابتن حسام حسن أمر وليان اللذين شاركا والديهما الفرحة العارمة برفع اسم مصر عالياً والوصول للمونديال.

وتوج منتخب مصر بلقب كأس العاصمة الجديدة، عقب فوزه على منتخب روسيا بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء الخميس على استاد القاهرة الدولي، ضمن استعدادات الفراعنة لخوض منافسات كأس العالم 2026.