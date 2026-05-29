تعرف على أرقام حسام حسن مع منتخب مصر

كشف الإعلامي هشام حنفي عن أرقام حسام حسن مع منتخب مصر وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب هشام حنفي: أرقام حسام حسن مع منتخب مصر:لعب: 30

فاز: 19 ،خسر: 3 ،تعادل: 8 سجل لاعبو مصر: 44 هدف،استقبل المنتخب: 17 هدف.

وتوج منتخب مصر بلقب كأس العاصمة الجديدة، عقب فوزه على منتخب روسيا بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء الخميس على استاد القاهرة الدولي، ضمن استعدادات الفراعنة لخوض منافسات كأس العالم 2026.

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لخوض تحدٍ جديد على الساحة العالمية، بالمشاركة في بطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بمشاركة 48 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة.