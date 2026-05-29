توج بأول بطولة.. كشف حساب مميز لـ حسام حسن مع منتخب مصر

تولي حسام حسن قيادة منتخب مصر الوطني في شهر فبراير عام 2024 خلفا للمدرب البرتغالي روي فيتوريا.

وخلال 29 مباراة قاد فيها حسام حسن منتخب مصر، نجح العميد في تحقيق الفوز في 18 مباراة، وتعادل في 7، وخسر 4 لقاءات.

وجاء كشف حساب حسام حسن مع منتخب مصر الوطني على النحو التالي:

1- مصر 1-0 نيوزيلندا (لقاء ودي).

2- مصر 2-4 كرواتيا (لقاء ودي).

3- مصر 2-1 بوركينا فاسو (التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم).

4- مصر 1-1 غينيا بيساو (التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم).

5- مصر 3-0 كاب فيردي (التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية).

6- مصر 4-0 بوتسوانا (التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية).

7- مصر 2-0 موريتانيا (التصفيات المؤهلة لكأس العالم).

8- مصر 1-0 موريتانيا (التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية).

9- مصر 1-1 كاب فيردي (التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية).

10- مصر 1-1 بوتسوانا (التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية).

11- مصر 2-0 إثيوبيا (التصفيات المؤهلة لكأس العالم).

12- مصر 1-0 سيراليون (التصفيات المؤهلة لكأس العالم).

13- مصر 2-0 إثيوبيا (التصفيات المؤهلة لكأس العالم).

14- مصر 0-0 بوركينا فاسو (التصفيات المؤهلة لكأس العالم).

15- مصر 3-0 جيبوتي ( التصفيات المؤهلة لكأس العالم).

16- مصر 1-0 غينيا بيساو (التصفيات المؤهلة لكأس العالم).

17- مصر 0-2 أوزبكستان (مباراة ودية).

18- مصر 1-1 كاب فيردي (مباراة ودية).

19- مصر 2-1 نيجيريا (مباراة ودية).

20- مصر 2-1 زيمبابوي (كأس الأمم الأفريقية).

21- مصر 1-0 جنوب أفريقيا (كأس الأمم الأفريقية).

22- مصر 0-0 أنجولا (كأس الأمم الأفريقية).

23- مصر 3-1 بنين (دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية).

24- مصر 3-2 كوت ديفوار (دور الـ8 بكأس الأمم الأفريقية).

25- مصر 0-1 السنغال (دور نصف النهائي بكأس الأمم الأفريقية).

26- مصر 2-4 نيجيريا ركلات الترجيح لقاء تحديد المركز الثالث والرابع بكأس الأمم الأفريقية).

27- مصر 4-0 السعودية لقاء ودي.

28- مصر 0-0 إسبانيا لقاء ودى.

29- مصر 1-0 روسيا لقاء ودي

أول بطولة لـ العميد

وحصد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني أول بطولة مع الفراعنة الكبار وتوج بلقب كأس العاصمة الجديدة بعد الفوز فى ودية روسيا بهدف دون رد.

وتوج منتخب مصر بلقب كأس العاصمة الجديدة، عقب فوزه على منتخب روسيا بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء الخميس على استاد القاهرة الدولي، ضمن استعدادات الفراعنة لخوض منافسات كأس العالم 2026.

وسجل مصطفى زيكو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 65، ليقود منتخب مصر لتحقيق الانتصار، كما دوّن أول أهدافه الدولية بقميص الفراعنة خلال ظهوره الأول مع المنتخب الوطني.

وشهد اللقاء أداءً متوازنًا بين المنتخبين، مع تبادل السيطرة والمحاولات الهجومية، إلا أن المنتخب المصري نجح في استغلال إحدى الفرص لحسم المباراة لصالحه، وسط حرص الجهاز الفني بقيادة حسام حسن على تجربة عدد من اللاعبين والاطمئنان على جاهزية العناصر المختلفة قبل المونديال.

وتأتي مواجهة روسيا ضمن أبرز محطات إعداد منتخب مصر قبل كأس العالم 2026، حيث تُعد البروفة قبل الأخيرة للفراعنة، قبل ختام البرنامج الودي بمواجهة قوية أمام نظيره منتخب البرازيل يوم 7 يونيو المقبل.

وغاب عن المباراة الثنائي محمد صلاح، الذي حصل على راحة من الجهاز الفني، بالإضافة إلى حمدي فتحي بسبب الإيقاف عقب تعرضه للطرد في مباراة إسبانيا الودية الماضية.