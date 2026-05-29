مونديال 2026.. موعد سفر منتخب مصر وإعلان القائمة وودية البرازيل

تغادر القاهرة غدا السبت بعثة منتخب مصر الوطني إلى الولايات المتحدة الأمريكية تمهيدا للمشاركة ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن يعلن اليوم الجمعة حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني القائمة النهائية لـ الفراعنة الكبار المشاركة فى مونديال أمريكا وكندا والمكسيك.

ومن المقرر أن يلاقي منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن نظيره منتخب البرازيل وديا يوم السبت 6 يونيو القادم في البروفه الأخيرة قبل إنطلاق كأس العالم.

ويلتقي منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن نظيره منتخب بلجيكا يوم 15 يونيو القادم في إفتتاحية مونديال 2026.

وتوج منتخب مصر بلقب كأس العاصمة الجديدة، عقب فوزه على منتخب روسيا بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء الخميس على استاد القاهرة الدولي، ضمن استعدادات الفراعنة لخوض منافسات كأس العالم 2026.

وسجل مصطفى زيكو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 65، ليقود منتخب مصر لتحقيق الانتصار، كما دوّن أول أهدافه الدولية بقميص الفراعنة خلال ظهوره الأول مع المنتخب الوطني.

وشهد اللقاء أداءً متوازنًا بين المنتخبين، مع تبادل السيطرة والمحاولات الهجومية، إلا أن المنتخب المصري نجح في استغلال إحدى الفرص لحسم المباراة لصالحه، وسط حرص الجهاز الفني بقيادة حسام حسن على تجربة عدد من اللاعبين والاطمئنان على جاهزية العناصر المختلفة قبل المونديال.

وتأتي مواجهة روسيا ضمن أبرز محطات إعداد منتخب مصر قبل كأس العالم 2026، حيث تُعد البروفة قبل الأخيرة للفراعنة، قبل ختام البرنامج الودي بمواجهة قوية أمام نظيره منتخب البرازيل يوم 7 يونيو المقبل.

وغاب عن المباراة الثنائي محمد صلاح، الذي حصل على راحة من الجهاز الفني، بالإضافة إلى حمدي فتحي بسبب الإيقاف عقب تعرضه للطرد في مباراة إسبانيا الودية الماضية.