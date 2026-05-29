حسام حسن يواصل التألق مع منتخب مصر قبل كأس العالم 2026 ويصل للفوز رقم 18

واصل حسام حسن نتائجه الإيجابية مع منتخب مصر، بعدما قاد الفراعنة لتحقيق الفوز على منتخب روسيا في المباراة الودية الدولية التي أُقيمت على استاد القاهرة الدولي، وسط حضور جماهيري تجاوز 20 ألف مشجع.

ويأتي هذا الانتصار ضمن استعدادات المنتخب الوطني للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026.

الفوز رقم 18 في مشوار حسام حسن

ونجح المدير الفني لمنتخب مصر في الوصول إلى الفوز رقم 18 خلال قيادته للفراعنة، بعدما خاض مع الفريق 29 مباراة حتى الآن. وحقق المنتخب تحت قيادته 18 انتصارًا، مقابل 7 تعادلات و4 هزائم فقط، في أرقام تعكس حالة الاستقرار الفني والتطور الملحوظ في أداء المنتخب خلال الفترة الأخيرة.

كما تمكن لاعبو منتخب مصر من تسجيل 46 هدفًا خلال تلك المباريات، بينما استقبلت شباك الفريق 21 هدفًا، وهو ما يعكس التحسن الواضح على المستويين الهجومي والدفاعي مع الجهاز الفني الحالي.

تفوق متجدد على المنتخب الروسي

ويمثل الفوز الأخير على منتخب روسيا استمرارًا لتفوق حسام حسن أمام المنتخب الروسي، حيث سبق له تحقيق الفوز على نفس المنتخب في مباراة ودية أقيمت عام 1991، ليكرر المدير الفني تفوقه بعد سنوات طويلة ولكن هذه المرة من على مقاعد القيادة الفنية.

وشهدت المباراة الأخيرة أداءً قويًا من لاعبي المنتخب الوطني، الذين ظهروا بصورة مميزة من حيث الانضباط التكتيكي والجاهزية البدنية، وهو ما منح الجماهير المصرية حالة من التفاؤل قبل خوض منافسات كأس العالم.

مواجهة قوية أمام البرازيل

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهة ودية من العيار الثقيل أمام منتخب البرازيل يوم 6 يونيو المقبل، في ولاية أوهايو الأمريكية، ضمن المعسكر المغلق الذي يخوضه المنتخب استعدادًا للمونديال.

وتحظى المباراة باهتمام جماهيري وإعلامي كبير، خاصة أنها تمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرات المنتخب المصري أمام أحد أقوى منتخبات العالم، كما يسعى الجهاز الفني بقيادة حسام حسن للوصول إلى أفضل جاهزية ممكنة قبل انطلاق البطولة العالمية