رياضة

جدول مواعيد مباريات منتخب مصر في مجموعات كأس العالم 2026

رباب الهواري

تتجه أنظار الجماهير المصرية والعربية إلى مشاركة منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية، وسط آمال كبيرة بتحقيق ظهور قوي يعيد الفراعنة إلى الواجهة العالمية ويكتب صفحة جديدة في تاريخ الكرة المصرية.

ويخوض المنتخب الوطني منافسات المجموعة السابعة، التي تضم منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، وهي مجموعة قوية تحمل العديد من التحديات، خاصة في ظل رغبة المنتخب المصري في التأهل إلى الدور التالي وتقديم مستويات تليق باسم الكرة المصرية وتاريخها العريق.

ويعتمد الجهاز الفني لمنتخب مصر على مجموعة مميزة من اللاعبين أصحاب الخبرات والعناصر الشابة، في محاولة لتحقيق نتائج إيجابية تمنح الجماهير الثقة قبل انطلاق رحلة المونديال المنتظرة.

مواجهة قوية أمام بلجيكا في الافتتاح

يفتتح منتخب مصر مشواره في البطولة بمواجهة قوية أمام منتخب بلجيكا يوم 15 يونيو، حيث تقام المباراة في مدينة سياتل الأمريكية عند الساعة الثالثة عصرًا بالتوقيت المحلي، الموافق العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتحمل المباراة أهمية كبيرة للمنتخب الوطني، إذ يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية تمنحه دفعة قوية في بداية المشوار وتزيد من فرصه في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل.

لقاء مرتقب أمام نيوزيلندا

يخوض منتخب مصر مباراته الثانية أمام منتخب نيوزيلندا يوم 21 يونيو، في مواجهة تقام بمدينة فانكوفر الكندية عند الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي، الموافق الرابعة صباحًا يوم 22 يونيو بتوقيت القاهرة.

وتعد هذه المباراة فرصة مهمة للفراعنة لحصد نقاط ثمينة قد تكون حاسمة في تحديد موقف المجموعة قبل الجولة الأخيرة.

ختام دور المجموعات أمام إيران

ويختتم منتخب مصر مبارياته في دور المجموعات بمواجهة منتخب إيران يوم 26 يونيو بمدينة سياتل، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بالتوقيت المحلي، الموافق السادسة صباحًا يوم 27 يونيو بتوقيت القاهرة.

ويأمل المنتخب المصري في إنهاء الدور الأول بصورة قوية تعكس حجم الطموحات الكبيرة لدى الجماهير المصرية في البطولة العالمية المقبلة

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
