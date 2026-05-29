رياضة

وسط حالة من التفاؤل.. منتخب مصر يطير الى أمريكا غدا

رباب الهواري

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية يوم السبت الموافق 30 مايو، للدخول في المرحلة الأخيرة من التحضيرات الخاصة بالمشاركة في بطولة كأس العالم 2026، وسط حالة من التفاؤل بعد التتويج بلقب كأس العاصمة الجديدة.

فوز معنوي أمام روسيا

وحقق منتخب مصر انتصارًا مهمًا على منتخب روسيا بهدف دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت مساء الخميس على استاد القاهرة الدولي، ضمن برنامج إعداد الفراعنة قبل انطلاق منافسات المونديال.

وظهر المنتخب المصري بصورة قوية خلال اللقاء، حيث نجح اللاعبون في فرض السيطرة على مجريات المباراة، مع تقديم أداء دفاعي منظم وهجمات سريعة شكلت خطورة مستمرة على مرمى المنتخب الروسي.

مصطفى زيكو يسجل أول أهدافه الدولية

وسجل مصطفى زيكو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 65، بعدما استغل هجمة منظمة ليضع الكرة في الشباك، مانحًا الفراعنة الفوز والتتويج بالبطولة.

ويعد الهدف هو الأول دوليًا للاعب بقميص منتخب مصر، وذلك خلال ظهوره الأول مع المنتخب الوطني، ليحصل على إشادة واسعة بعد المستوى المميز الذي قدمه أمام روسيا.

بروفة أخيرة أمام البرازيل

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر مواجهة ودية قوية أمام منتخب البرازيل يوم السبت 6 يونيو، في البروفة الأخيرة قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026.

وتحظى المباراة باهتمام جماهيري وإعلامي كبير، خاصة أنها ستكون اختبارًا حقيقيًا لقدرات الفراعنة أمام أحد أقوى المنتخبات العالمية، قبل بدء مشوار المنتخب في البطولة المرتقبة.

طموحات كبيرة في المونديال

ويسعى الجهاز الفني لمنتخب مصر إلى الوصول لأفضل جاهزية فنية وبدنية قبل انطلاق كأس العالم، مع طموحات كبيرة بتقديم مشاركة قوية تليق باسم الكرة المصرية وإسعاد الجماهير خلال البطولة العالمية

