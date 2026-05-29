52.13 جنيهًا.. آخر تحديث لأقل سعر دولار في السوق الرسمية
التليفزيون الإيراني: الدفاعات الجوية أسقطت طائرة أمريكية في بوشهر
كان يحلم بالزيارة.. وفاة حاج مصري بعد الوقوف بعرفات وأثناء رمي الجمرات
وول ستريت جورنال: تفاهم أمريكي إيراني يمهد لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحزب الله
إبراهيم حسن: لا توجد أي حسابات شخصية في اختيارات منتخب مصر
إيران: انفجار في محافظة بوشهر.. والدفاع الجوي يواجه طائرات معادية
الجيش الإيراني.. أصوات انفجارات مرتبطة بتبادل إطلاق نار ونيران تحذيرية للسفن المخالفة
"الزراعة": 38 ألف زائر لحدائق الحيوان والأسماك خلال أول يومين من عيد الأضحى
السيطرة على حريق بسنتر في شبرا الخيمة
رغم الطلاق.. بسمة بوسيل تظهر مع تامر حسني في مباراة مصر وروسيا
رامي ربيعة: عودة عبدالمنعم مهمة .. وأفتقد جمهور الأهلي
كريم حافظ بعد الفوز على روسيا: عدت لمنتخب مصر بعد 4 سنوات

كريم حافظ
حمزة شعيب

تحدث كريم حافظ، لاعب منتخب مصر، عن فوز الفراعنة على منتخب روسيا في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين، ضمن استعدادات المنتخب الوطني لخوض منافسات كأس العالم 2026.

 وحقق منتخب مصر الفوز بهدف دون رد، سجله مصطفى زيكو خلال اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، في واحدة من أبرز التجارب الودية للفراعنة قبل المونديال.

 وأعرب كريم حافظ عن سعادته بالعودة إلى صفوف منتخب مصر بعد فترة غياب طويلة، مؤكدًا أنه عمل بجد طوال الموسم من أجل استعادة مكانه مع الفراعنة.

 وقال اللاعب في تصريحات تلفزيونية عبر قناة “أون سبورت”: “لم أنضم لمنتخب مصر منذ 4 سنوات، وأشكر حسام حسن على الثقة، واجتهدت كثيرًا طوال الموسم”.

 وأضاف: “الجميع سعيد بالفوز على روسيا، ونسعى لتشريف مصر في بطولة كأس العالم وإسعاد الجماهير المصرية”.

 وأشاد كريم حافظ بزميله مصطفى زيكو، صاحب هدف الفوز، مؤكدًا أن الهدف الذي سجله أمام روسيا يُعد هدفًا عالميًا، متمنيًا له مواصلة التألق مع المنتخب خلال الفترة المقبلة.

واختتم تصريحاته قائلًا: “إن شاء الله زيكو يكون هداف منتخب مصر في كأس العالم، خاصة أنه يقدم مستويات مميزة مع نادي بيراميدز”.

 ويستعد منتخب مصر لخوض منافسات كأس العالم 2026، حيث يتواجد في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات بلجيكا ونيوزيلندا وإيران.

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2026 برقم الجلوس .. ظهرت بالدرجات

لخلافة معتمد جمال.. الزمالك يفاوض برتغالي ومدرب الجيش الملكي

نوستاليجا.. الزمالك يتوج بطلا لـ الكأس للمرة الـ 19 في تاريخه

الوطنية لـ الإعلام.. رعاية الأهلى الجديدة.. أرقام تاريخية وأحلام خيالية

فاجأ التوقعات.. تحرك جديد في سعر الذهب خلال ثاني أيام العيد

كرم جبر يهاجم إدارة الزمالك: غرامات الفيفا بسبب “التطنيش” والارتباك

طلع 100 جنيه.. الذهب يرتفع في ثاني أيام العيد اعرف الجرام وصل كام؟

سبورت الإسبانية تحسم مصير حمزة عبد الكريم مع برشلونة| تطور خطير

خادم الحرمين الشريفين يتكفل بنفقات الهدي لجميع ضيوف برنامج الحج والعمرة

تنكيس الأعلام.. وفاة عبد ربه منصور هادي رئيس اليمن السابق

أبو الغيط يدين تجدد العدوان الإيراني السافر على الكويت

ولي العهد السعودي يقيم حفل الاستقبال السنوي لكبار الشخصيات بموسم الحج

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
اكسري روتين أكلات العيد .. طريقة عمل فتة الملوخية باللحمة والخل والزبادي والثوم

هتخلص من مشاكل الهضم والسكر .. فوائد غير متوقعة لمشروب شعبي إذا تناولته بعد أكلات العيد

10 مواد طبيعية لتفتيح البشرة وعلاج الخطوط التعبيرية

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

