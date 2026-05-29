كريم حافظ بعد الفوز على روسيا: عدت لمنتخب مصر بعد 4 سنوات

تحدث كريم حافظ، لاعب منتخب مصر، عن فوز الفراعنة على منتخب روسيا في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين، ضمن استعدادات المنتخب الوطني لخوض منافسات كأس العالم 2026.

وحقق منتخب مصر الفوز بهدف دون رد، سجله مصطفى زيكو خلال اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، في واحدة من أبرز التجارب الودية للفراعنة قبل المونديال.

وأعرب كريم حافظ عن سعادته بالعودة إلى صفوف منتخب مصر بعد فترة غياب طويلة، مؤكدًا أنه عمل بجد طوال الموسم من أجل استعادة مكانه مع الفراعنة.

وقال اللاعب في تصريحات تلفزيونية عبر قناة “أون سبورت”: “لم أنضم لمنتخب مصر منذ 4 سنوات، وأشكر حسام حسن على الثقة، واجتهدت كثيرًا طوال الموسم”.

وأضاف: “الجميع سعيد بالفوز على روسيا، ونسعى لتشريف مصر في بطولة كأس العالم وإسعاد الجماهير المصرية”.

وأشاد كريم حافظ بزميله مصطفى زيكو، صاحب هدف الفوز، مؤكدًا أن الهدف الذي سجله أمام روسيا يُعد هدفًا عالميًا، متمنيًا له مواصلة التألق مع المنتخب خلال الفترة المقبلة.

واختتم تصريحاته قائلًا: “إن شاء الله زيكو يكون هداف منتخب مصر في كأس العالم، خاصة أنه يقدم مستويات مميزة مع نادي بيراميدز”.

ويستعد منتخب مصر لخوض منافسات كأس العالم 2026، حيث يتواجد في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات بلجيكا ونيوزيلندا وإيران.