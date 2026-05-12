كريم حافظ: مباراة زد كانت صعبة وهذه البطولة الخامسة لنا خلال عامين ونتيجة تعب

أكد كريم حافظ نجم نادي بيراميدز، أن اقتناص فريقه بطولة كأس مصر على حساب زد جاء نتيجة العمل الكبير من جميع عناصر النادي خلال الفترة الماضية.

وقال كريم حافظ، خلال ظهوره في برنامج «أوضة اللبس» المذاع عبر قناة النهار: "الحمد لله، هذه البطولة الخامسة لنا خلال عامين، وده نتيجة تعب ومجهود كبير من اللاعبين والجهاز الفني والإدارة، وربنا كافأنا بالتتويج ببطولة كبيرة مثل كأس مصر".

وأضاف لاعب بيراميدز أن الفريق يتطلع لتحقيق المزيد من النجاحات خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا: "إن شاء الله نحقق المزيد من البطولات، لأن كل من داخل النادي يعمل ويبذل مجهودًا كبيرًا".

وتحدث كريم حافظ عن صعوبة مواجهة زد إف سي في نهائي كأس مصر، موضحًا أن ضغط المباريات كان من أبرز التحديات التي واجهت الفريق، حيث قال: "مباراة زد كانت صعبة جدًا، خاصة أننا نخوض مباريات كل 3 أو 4 أيام، وهو ما يمثل ضغطًا وإرهاقًا كبيرًا على أي فريق".



وأشار إلى قوة فريق زد، قائلاً: "زد فريق قوي ويضم لاعبين مميزين، لكن الحمد لله ربنا وفقنا ونجحنا في حصد البطولة".

واختتم كريم حافظ تصريحاته بالتأكيد على أن الفريق يواصل العمل بكل قوة دون الالتفات لأي حسابات أخرى، قائلاً: "إحنا بنجتهد وبنعمل اللي علينا، أما النتائج وحسم الدوري فكل شيء بيد الله، واللي ربنا كاتبه أكيد هيكون".