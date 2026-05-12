شبانة يفجر مفاجأة: البرازيلي كينو وقع للأهلي قبل بيراميدز

أكد الإعلامي محمد شبانة أن الحديث المتداول بشأن استبعاد البرازيلي بيزيرا، لاعب الزمالك، من قائمة منتخب البرازيل غريب، موضحًا أن اللاعب لم ينضم للمنتخب من قبل.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة CBC: "البعض في مصر قال إن أنشيلوتي استبعد بيزيرا لاعب الزمالك من قائمة منتخب البرازيل لكأس العالم، لكن الاستبعاد يكون للاعب موجود بالفعل، وبيزيرا لم ينضم لمنتخب البرازيل من الأساس، وهو لاعب من الفئة الثالثة بالنسبة لهم، وهذا ليس تقليلًا منه".

توقيع كينو مع النادي الأهلي

وأضاف: "كينو لاعب بيراميدز السابق، والذي كان متألقًا للغاية في الدوري المصري، لم ينضم أيضًا لمنتخب البرازيل".

وتابع شبانة: "أقول لكم مفاجأة، كينو كان قد وقع للنادي الأهلي قبل انتقاله إلى صفوف بيراميدز، بعدما جاء به المستشار تركي آل الشيخ قبل أزمته مع الأهلي".