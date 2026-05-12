أشرف نصار: دعم أيمن الرمادي للزمالك أمر طبيعي.. ولا يوجد أي أزمة في ذلك

أكد أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، أن أيمن الرمادي المدير الفني للفريق مستمر في مهام عمله في الموسم المقبل



وقال نصار في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو: كلنا بندعم الزمالك مش ايمن الرمادي بس، والزمالك الفريق الوحيد اللي موجود في البطولات الافريقية ووده مش شعور ايمن الرمادي بس ده شعورنا كلنا



وأضاف: الزمالك قابله سوء توفيق وحظ ان الزمالك يخسر في اللحظات الاخيرة، ومفيش اي مشكلة تجاه ايمن الرمادي بعد البوست بتاعه وكلنا بندعم الزمالك

وتابع: عدم مشاركة عمرو الجزار مع الاهلي مش مفهومه وهي وجهة نظر فنية لتوروب.