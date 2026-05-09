تريزيجيه ومهاجم الزمالك يطاردون مهاجم البنك الأهلي على صدارة هدافي الدوري المصري

مازالت الإثارة في الدوري المصري الممتاز مشتعلة خاصة في ظل منافسة الثلاثي الاهلي والزمالك وبيراميدز على حصد لقب الدوري.

وستقام مباريات الجوله الأخيرة في نفس التوقيت بين فرق بيراميدز وسموحة، الزمالك وسيراميكا كليوباترا والمصري والأهلي يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعه الثامنه مساءً.

ترتيب هدافي الدوري المصري

وفي سياق المنافسة على لقب الهداف، جاءت القائمة كالتالي:

1- أحمد ياسر ريان (البنك الأهلي) – 10 أهداف

2- علي سليمان (كهرباء الإسماعيلية) – 10 أهداف

3- محمود حسن تريزيجيه (الأهلي) – 9 أهداف

4- عدي الدباغ (الزمالك) – 9 أهداف

5- أسامة فيصل (البنك الأهلي) – 8 أهداف

6- ناصر ماهر (بيراميدز) – 8 أهداف

7- صلاح محسن (المصري) – 7 أهداف

8- ناصر منسي (الزمالك) – 6 أهداف

9- فيستون مايلي (بيراميدز) – 5 أهداف

10- أحمد سيد زيزو (الأهلي) – 5 أهداف



