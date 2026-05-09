ترتيب مجموعة الهبوط في الدوري المصري الممتاز

تتواصل المنافسة بقوة في مجموعة الهبوط ببطولة الدوري المصري الممتاز، مع احتدام الصراع بين الأندية للهروب من مراكز الخطر، وذلك قبل انطلاق مباريات الجولة الأخيرة.

ويتصدر وادي دجلة ترتيب المجموعة برصيد 44 نقطة، فيما يحتدم الصراع خلفه بين عدة أندية تسعى لتأمين بقائها مبكرا، خاصة مع تقارب النقاط في وسط وأسفل الجدول.

ترتيب مجموعة الهبوط :

1- وادي دجلة – 44 نقطة

2- البنك الأهلي – 39 نقطة

3- زد – 39 نقطة

4- الجونة – 38 نقطة

5- بتروجت – 34 نقطة

6- مودرن سبورت – 31 نقطة

7- طلائع الجيش – 30 نقطة

8- غزل المحلة – 29 نقطة

9- المقاولون العرب – 28 نقطة

10- الاتحاد السكندري – 28 نقطة

11- كهرباء الإسماعيلية – 23 نقطة

12- حرس الحدود – 21 نقطة

13- فاركو – 20 نقطة

14- الإسماعيلي – 17 نقطة