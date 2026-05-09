رياضة

مواعيد مباريات الجولة الأخيرة لـ مجموعة التتويج في الدوري المصري

الاهلي والزمالك وبيراميدز
رباب الهواري

حددت رابطة الأندية المصرية المحترفة موعد مباريات الجولة الأخيرة من مرحلة التتويج في بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث تقام جميع المواجهات يوم 20 مايو الجاري، في توقيت موحد من أجل ضمان تكافؤ الفرص بين الفرق المتنافسة على اللقب والمراكز المتقدمة.

وتشهد هذه الجولة ثلاث مواجهات قوية وحاسمة، إذ يدخل كل فريق المباراة بأهداف مختلفة، سواء لحسم اللقب أو تحسين المراكز في جدول الترتيب النهائي للمسابقة.

بيراميدز ضد سموحة

يستضيف فريق بيراميدز نظيره سموحة على استاد الدفاع الجوي، في مواجهة يسعى خلالها بيراميدز لمواصلة المنافسة على القمة، وتحقيق نتيجة إيجابية قد تمنحه فرصة في سباق التتويج، بينما يأمل سموحة في الظهور بشكل قوي وإنهاء الموسم بأداء مشرف أمام أحد أقوى فرق البطولة.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن نفس توقيت جميع مباريات الجولة.

الزمالك ضد سيراميكا

يخوض نادي الزمالك مواجهة مهمة أمام سيراميكا على استاد القاهرة الدولي، في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين بالنسبة للفريق الأبيض، الذي يسعى لإنهاء الموسم بأفضل شكل ممكن، مع الحفاظ على فرصه في المنافسة حتى اللحظات الأخيرة.

أما سيراميكا، فيطمح لتحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد كبار الدوري، وإثبات قدرته على مجاراة الفرق الكبيرة في مباريات الحسم.

المصري ضد الأهلي

تقام مباراة قوية تجمع بين المصري البورسعيدي والأهلي على استاد برج العرب، في واحدة من أبرز مواجهات الجولة الأخيرة. ويدخل الأهلي اللقاء بطموح تحقيق الفوز من أجل حسم موقفه في جدول الترتيب أو تعزيز فرصه في التتويج، بينما يسعى المصري لإنهاء الموسم بنتيجة إيجابية أمام بطل الدوري في المواسم الأخيرة.

تنطلق جميع المباريات في توقيت واحد عند الساعة الثامنة مساء يوم 20 مايو، في جولة ينتظرها عشاق الكرة المصرية لما تحمله من إثارة كبيرة وحسم محتمل لمصير البطولة في موسم استثنائي ومليء بالمنافسة حتى الجولة الأخيرة

الفرق بين فيروس هانتا وفيروس كورونا.. هل هناك تشابه في الأعراض؟
5 علامات مبكرة للإصابة بفيروس هانتا لا تتجاهلها
زبادي
أخطر 5 أطعمة على الريق.. بتدمر المعدة بدون ما تحسي
