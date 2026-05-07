تشكيل البنك الأهلي لمواجهة الإسماعيلي فى الدوري المصري

أعلن أيمن الرمادي المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة الإسماعيلي ضمن مباريات الجولة التاسعة للمرحلة الثانية من بطولة الدوري المصري.

حيث جاء التشكيل على النحو التالي

حراسة المرمى : عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع :أمير مدحت ، مصطفى دويدار، سعيدو سيمبوري، أحمد متعب

خط الوسط : أحمد رضا ، محمد بن شرقي، أحمد مدبولى ،سيد نيمار

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان ، أسامة فيصل

ويجلس على مقاعد البدلاء

أحمد صبحي ، محمد فتحي ، خالد عبد الشافي ، أحمد اوفا، كريم عادل ، محمد ابراهيم ، ياو انور، أحمد النادري ،صلاح بوشامه .