الزمالك وبيراميدز والأهلي.. اشتعال الصراع على لقب الدوري المصري حتى الجولة الأخيرة

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز، بعدما اشتعل الصراع على التتويج بين الزمالك وبيراميدز والأهلي، في واحدة من أقوى المنافسات خلال السنوات الأخيرة.

وتقام مباريات الجولة الحاسمة يوم 20 مايو الجاري في توقيت واحد، لضمان تكافؤ الفرص بين الفرق المتنافسة على اللقب.

مواعيد مباريات الجولة الختامية

تشهد الجولة الأخيرة ثلاث مواجهات قوية، حيث يلتقي بيراميدز مع سموحة، بينما يواجه الزمالك فريق سيراميكا، في حين يصطدم الأهلي بالمصري في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين.

وجاءت مواعيد المباريات كالتالي:

* بيراميدز ضد سموحة – الساعة 8 مساءً

* الزمالك ضد سيراميكا – الساعة 8 مساءً

* المصري ضد الأهلي – الساعة 8 مساءً

وتحمل هذه المباريات أهمية كبيرة، خاصة مع تقارب النقاط بين الفرق الثلاثة الأولى في جدول الترتيب.

ترتيب الدوري قبل الجولة الحاسمة

يدخل الزمالك الجولة الأخيرة متصدرًا جدول ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة، متفوقًا بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 51 نقطة، بينما يأتي الأهلي ثالثًا برصيد 50 نقطة.

ويحتل سيراميكا المركز الرابع برصيد 44 نقطة، ثم المصري في المركز الخامس بـ40 نقطة، يليه إنبي بـ36 نقطة، بينما يأتي سموحة في المركز السابع برصيد 31 نقطة.

الزمالك الأقرب لحصد اللقب

يملك الزمالك أفضلية كبيرة قبل انطلاق الجولة الأخيرة، إذ يحتاج الفريق الأبيض إلى الفوز أو حتى التعادل أمام سيراميكا من أجل التتويج رسميًا بلقب الدوري دون النظر إلى نتائج المنافسين.

في المقابل، يتمسك بيراميدز والأهلي بآمالهما في التتويج، حيث ينتظر الفريقان تعثر الزمالك من أجل خطف اللقب في اللحظات الأخيرة. ويحتاج بيراميدز إلى الفوز مع خسارة الزمالك، بينما يتطلع الأهلي لتحقيق الانتصار على المصري مع انتظار سقوط الزمالك وبيراميدز معًا.

ومن المنتظر أن تشهد الجولة الأخيرة إثارة كبيرة وحضورًا جماهيريًا واسعًا، في ظل الترقب لمعرفة هوية بطل الدوري المصري هذا الموسم