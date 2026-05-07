خالد كردغلي على رادار أحد أندية القمة في الدوري المصري

دخل السوري خالد كردغلي دائرة اهتمامات أحد أندية القمة في الدوري المصري، من أجل تدعيم صفوفهم خلال فترة الانتقالات المقبلة، بعد المستويات المميزة التي قدمها اللاعب مؤخرًا مع منتخب بلاده.

ويُعد كردغلي من أبرز الأسماء المطروحة لتدعيم الجبهة اليمنى، في ظل تألقه خلال مشاركاته مع منتخب سوريا في تصفيات كأس آسيا وكأس العرب، إلى جانب ظهوره اللافت خلال تجربته السابقة مع أربيل العراقي.

وتتابع أندية القمة اللاعب ويضعون ضمن قائمة تضم أكثر من اسم أجنبي في المركز ذاته، تمهيدًا للمفاضلة بينهم وفقًا للرؤية الفنية قبل حسم القرار النهائي.