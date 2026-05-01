مدرب منتخب سوريا: معتمد جمال صنع حالة في الزمالك.. وتجربة جون إدوارد ناجحة

قال خالد غنيم مدرب منتخب سوريا، إن لقب الدوري المصري لم يُحسم بعد، المنافسة الحالية أصبحت بين الزمالك وبيراميدز، الأهلي يمكنه العودة للمنافسة لو فاز على الزمالك مع بعض الهدايا من الآخرين، الدوري سيُحسم مع صافرة آخر مباراة،

النسخة الحالية من الدوري المصري تنافسية بشكل كبير رغم عدم وجود متعة فنية.



وتابع "غنيم" في تصريحات لبرنامج ساعة رياضة على إذاعة الشباب والرياضة، تجربة الزمالك مع معتمد جمال لابد من النظر لها بشكل مختلف، المدير الفني صنع حالة لنادي الزمالك، استغل الاسم والجماهير والتاريخ للوصول لما حققه الأبيض حتى الآن، الزمالك اسم لا يستهان به، وهذه هي الرسالة التي نجح معتمد جمال في توصيلها للاعبين.

وأضاف غنيم: إدارة الزمالك رفعت إيديها من فريق الكرة وترك كل الصلاحيات لجون إدوارد المدير الرياضي وعبد الناصر محمد مدير الكرة، وهذا أحد أهم أسباب النجاح.

وواصل: جون إدوارد مش أفضل حاجة، لكن عنده عين جيدة وخبرات متوسطة، الاختيارات من وجهة نظري ليست أفضل شيء، لما تتعاقد مع مدرب لابد أن يكون مناسب للمجموعة، مناسب لإسلوب لعبك لأفكارك لفلسفتك، وهذا ما قام به معتمد جمال لذلك نجح مع المجموعة.

واختتم خالد غنيم حديثه: تجربة معتمد جمال مع الزمالك ناجحة، بعد تقييم التجربة بشكل كامل، واللاعب ليس لاعب فقط، هو يُحرك الجماهير ومسؤول عن فرحتهم، الوصول لهذه الحالة ليس سهلًا، لكنه أمر مهم.