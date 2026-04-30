الداخلية تكشف تفاصيل استغاثة سيدة من زوجها بالمنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله على إحدى الصفحات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إستغاثة إحدى السيدات من زوجها لقيامه بالتعدى عليها وأولادها بالمنوفية.





بالفحص تبين أنه بتاريخ 29/ الجارى حدثت مشادة كلامية بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بين القائمة على النشر (ربة منزل) وزوجها (عامل) مقيمان بدائرة المركز لخلافات زوجية بينهما قامت على إثرها بنشر المنشور على صفحتها الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى ، وبإستدعائها أقرت بالصلح والتراضى فيما بينهما وقيامها بحذف المنشور.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.